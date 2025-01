Solomon Airlines lança a primeira rota Trans-Tasman

Voos da Solomon Airlines a partir de 21 de fevereiro de 2025 Auckland-Brisbane a partir de NZD$ 238 só ida, NZD$ 513 ida e volta

A Solomon Airlines está comemorando o primeiro serviço Trans-Tasman da companhia aérea de Auckland para Brisbane com

'Tarifas de lançamento da Solomon Airlines Auckland-Brisbane' da NZ$ 238 uma maneira e NZD $ 513 ida e volta (incluindo impostos). As tarifas de oferta especial são as tarifas aéreas de serviço completo mais baixas atualmente disponíveis entre a Nova Zelândia e a Austrália.

A Solomon Airlines voará de Auckland para Brisbane com uma aeronave Airbus A320 oferecendo 12 assentos na Classe Executiva em um

Configuração 2 x 2 e 138 assentos na Classe Econômica em uma configuração 3 x 3. O tempo de voo é de 3 horas e 45 minutos.



'Tarifas de lançamento da Solomon Airlines Auckland-Brisbane' estão à venda até esgotarem e incluem:

Companhia aérea de serviço completo, refeições deliciosas, lanches, bebidas, excelência em serviço de bordo

Franquia generosa de bagagem despachada gratuita* de 30 quilos por pessoa na Classe Econômica e 40 quilos na Classe Executiva

Franquia de bagagem de mão de 7 kg na Classe Econômica e 10 kg na Classe Executiva

O voo IE 725 operará às sextas-feiras, partindo de Auckland às 6.30h07.15 e chegando a Brisbane às XNUMXhXNUMX, para permitir um dia útil completo ou transferências para outros destinos australianos ou para as Ilhas Salomão.

Conexões no mesmo dia para Honiara e Munda, porta de entrada para os principais destinos turísticos nas províncias ocidentais e Isabel

Grande oportunidade de experimentar uma companhia aérea local do Pacífico, a querida transportadora aérea nacional das Ilhas Salomão

*Aplicam-se franquias adicionais de bagagem para membros Belama Plus e tarifas totalmente flexíveis

A Solomon Airlines disse que a nova rota era uma característica importante da nova programação internacional da companhia aérea.



“Estamos entusiasmados em lançar nossos primeiros voos Trans-Tasman, oferecendo aos neozelandeses uma nova opção de companhia aérea diretamente para Brisbane, e àqueles que viajam para as Ilhas Salomão, uma conexão conveniente no mesmo dia via Brisbane para nossos gateways internacionais de Honiara e Munda”, disse John Wopereis, gerente comercial da Solomon Airlines.



“Os voos Auckland-Brisbane em ambas as direções são programados para fornecer ótima conectividade, tornando a viagem mais fácil e acessível para viajantes a negócios e lazer, bem como para trabalhadores da RSE e tráfego VFR – aqueles que visitam amigos e familiares na Austrália, Nova Zelândia e Ilhas Salomão”, disse ele.



“Embora esperemos que muitos usem o voo para viagens ponto a ponto entre Auckland e Brisbane, o serviço também se conecta perfeitamente com nossos voos de Brisbane para Munda e Honiara, permitindo viagens no mesmo dia da Nova Zelândia via Brisbane para alguns dos principais destinos turísticos das Ilhas Salomão nas províncias Ocidental e Isabel”, acrescentou.

“Esta rota faz parte de nossa programação internacional expandida, projetada para aprimorar a conectividade regional, melhorar a eficiência operacional e garantir experiências de viagem tranquilas para passageiros e cargas”, disse o Sr. Wopereis.

Para informações adicionais, consulte flysolomons.com ou siga-nos para as últimas atualizações da Solomon Airlines, Facebook SolomonAirlines, Instagram SolomonAirlinesInsta or SolomonAirlinesLinkedIn