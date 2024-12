Steve Backshall leva Ocean Down Under

O apresentador de TV, autor, aventureiro e cara bacana Steve Backshall levará seu show Ocean Live para a Austrália em 2025.

Depois de sua participação principal no Palco Principal do GO Diving Show ANZ em Sydney em setembro, Steve está retornando à Austrália para fazer uma turnê por sete locais diferentes com seu aclamado e inspirador show Ocean, cujo subtítulo é "dando vida aos sonhos marinhos".

Oceano de Steve Backshall é uma carta de amor ao ambiente mais emocionante do nosso planeta – e uma ótima maneira de aprender mais sobre o que precisamos fazer para salvar nossos mares.

Como a estrela do seriado de sucesso Deadly 60, Steve dá vida à sua energia característica por meio de acrobacias, experimentos, adereços, ciência de ponta e filmagens de tela grande de suas duas décadas na TV. De grandes brancos a grandes baleias, focas a cardumes de sardinhas, orcas às esquisitices das profundezas, ele captura os ícones do Big Blue em detalhes impressionantes.

Esta é uma oportunidade fantástica para fãs de todas as idades mergulharem fundo no maravilhoso mundo sob as ondas. Imperdível para toda a família!

Sua turnê pela Austrália inclui:

9 de janeiro – Perth, Riverside Theatre

11 de janeiro – Adelaide, Teatro AEC

13 de janeiro – Brisbane, QPAC

15 de janeiro – Newcastle, Civic Theatre

16 de janeiro – Sydney, Teatro Enmore

17 de janeiro – Teatro Canberra

18 de janeiro – Melbourne, Hamer Hall

Os ingressos já estão à venda aqui.

De volta à Grã-Bretanha

Não se preocupe se você perdeu a turnê de Steve no Reino Unido, Ocean, em outubro e novembro, ele está retornando ao Palco Principal do Show de Mergulho GO na NAEC Stoneleigh nos dias 1 e 2 de março como palestrante principal.

Bilhetes dois por um já estão à venda para este evento de destaque no calendário de mergulho do Reino Unido.