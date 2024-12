A próxima geração de registro de mergulho online

Enquanto algumas pessoas ainda se contentam em pegar o antigo diário de bordo em papel e sentar-se após o mergulho para rabiscar os detalhes do seu último mergulho, mais e mais mergulhadores estão se voltando para métodos mais avançados e interativos de manter um registro de seus mergulhos - e o novo diário de mergulho online da www.divelogs.com possui uma infinidade de recursos inovadores.

A versão 3 do registro de mergulho on-line é totalmente integrada a um extenso banco de dados de mapas-múndi de locais de mergulho e permite que o usuário acompanhe facilmente seus equipamentos, mergulhos e viagens. E com tudo isso baseado on-line, você pode acessar seus dados de qualquer lugar do mundo simplesmente fazendo login.

No centro deste produto fácil de usar – que foi projetado para rodar em smartphones e desktops grandes – está um registro de mergulho avançado, totalmente editável e baseado em grade, que foi projetado desde o início para economizar seu tempo e esforço, e tornar sua entrada de dados mais eficiente. Ele incorpora filtragem personalizada premium e edição de copiar e colar em vários mergulhos ao mesmo tempo – assim como o Excel.

O registro de mergulho é muito mais do que um simples registro dos seus mergulhos. Ele é repleto de recursos inovadores, como a possibilidade de pesquisar um local de mergulho na extensa biblioteca de locais, obter acesso ao banco de dados premium Fish ID do DiveLogs ou gerenciar seu equipamento usado.

O registro de mergulho on-line tem a capacidade de importar de vários formatos de arquivo e aplicativos diferentes, e você pode exportar todos os seus dados no formato de arquivo UDDF padrão.

Edição de grade, muito parecida com o Excel

DiveLogs Mike Fenney disse: “Gastamos tanto tempo, dinheiro e esforço para mergulhar! Um registro de mergulho online é uma oportunidade real de ir além do básico de quando, onde e o que fiz em meus mergulhos. Deve ser mais do que apenas um registro – deve nos ajudar a reviver aqueles mergulhos em nossas memórias, ver tendências gerais sobre como podemos (e fizemos!) melhorar e ter uma ideia de quanto deste grande planeta azul exploramos. E deve ser fácil e rápido de usar.

“Este sempre foi o objetivo por trás divelogs. com. O grande planeta azul que fizemos muitos anos atrás com nossos lindos tiles de mapa base (ver isso rodando em um monitor em escala real é especial). O rápido e fácil de usar veio na versão 3 com o primeiro registro de mergulho em grade totalmente editável online do mundo que se comporta como o Excel.

“Agora, os recursos mais recentes da versão 3.1 do nosso registro de mergulho on-line estão focados nos outros dois: memórias (ver fotos e vídeos incorporados em seus mergulhos) e tendências gerais com o novo módulo analítico (de todos os gráficos que criamos ao testar o módulo analítico, foi a capacidade de ver a relação entre a taxa de SAC e o peso transportado que demonstrou o nível de insights disponíveis).”

Seus dados são armazenados com segurança e copiados no servidor dedicado da DiveLogs em um data center no Reino Unido e, por ser ecologicamente correto, esta instalação usa 100% de energia renovável.

O registro de mergulho on-line padrão é rico em recursos, sem limites para o número de mergulhos inseridos, mas há recursos premium disponíveis – como acesso ao banco de dados Fish ID (como mencionado acima) e ferramentas avançadas de edição de fotos – por uma assinatura anual que custa £ 20 (ou um valor equivalente, se disponível na sua moeda local).

Você pode acessar todos os tipos de dados analíticos, incluindo uso de gás, profundidade máxima, taxa de SAC e muito mais.

Redefinindo o registro de mergulho

No centro da Versão 3 está o próprio registro de mergulho on-line, que é mantido em uma grade avançada com muitas maneiras de fazer edições e importações rápidas de mergulhos, e inclui gráficos de perfil interativos, bem como forte integração com sua lista de equipamentos e o mapa base, para fornecer uma série de informações sobre qual kit você usou e onde você mergulhou - tudo na ponta dos seus dedos.

Você pode adicionar, importar e excluir mergulhos no diário de mergulho on-line, trazer seus perfis de computador de mergulho, adicionar comentários, fotografias e vídeos, mostrar alertas e trocas de gás, gerenciar seus companheiros de registro de mergulho, editar o equipamento de mergulho usado nos mergulhos e vincular tudo isso ao banco de dados do local de mergulho.

Você pode gerenciar facilmente suas fotografias e vídeos no DiveLogs

Conheça seu equipamento

Não consegue lembrar qual equipamento você usou no seu último mergulho? Tem dificuldade para lembrar quais pesos você precisou? Uma grade de equipamentos separada contém todo o seu próprio equipamento de mergulho e quaisquer itens de aluguel, permitindo que você crie grupos de equipamentos, adicione e edite suas listas de equipamentos de mergulho e visualize o histórico de uso do seu equipamento.

Você pode acessar o banco de dados de identificação de peixes e saber onde espécies específicas foram avistadas

Explore nosso mundo aquático

Um recurso essencial da Versão 3 do registro de mergulho on-line é o banco de dados de mapas mundiais lindamente projetado e muito interativo. Ele se integra totalmente ao registro de mergulho, adicionando uma dimensão totalmente nova quando você consulta mergulhos anteriores. No entanto, é muito mais do que apenas uma maneira de marcar onde você mergulhou. É também um recurso grande e crescente que pode ajudá-lo a encontrar seu próximo lugar para mergulhar - e você pode ajudar outros usuários do registro de mergulho deixando avaliações, para que eles possam decidir se aquele local de mergulho em particular é para eles.