Família e amigos são alvos da campanha de indicação da PADI

“O mergulho me permite explorar a beleza do oceano, e eu adoraria compartilhar isso com meu parceiro, Brady”, diz PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey do Reino Unido, falando sobre o treinamento novo esquema de recrutamento da agência “Seek Adventure. Save the Ocean Together”.

"Ele cresceu sem litoral, sem o mar em sua vida, e nem sempre gostou de águas mais frias. Mas depois de se mudar para Cornwall, ele descobriu o amor pelo oceano por meio do surfe e do mergulho com snorkel.

“Agora, certificá-lo é o próximo passo, pois abre um mundo subaquático totalmente novo para explorarmos juntos. Mal posso esperar para que Brady experimente a magia abaixo da superfície como um mergulhador PADI.”

Kayleigh Slowey, embaixadora da PADI no Reino Unido: "Obter a certificação Brady é o próximo passo."

A PADI está incentivando os mergulhadores a recrutar amigos e familiares como seus companheiros de mergulho com sua nova campanha de “aquisição de mergulhadores”, um esquema de incentivo que permite que mergulhadores PADI de qualquer nível enviem um link de 15% de desconto para o PADI Open Water Curso de eLearning, por meio de sua conta PADI.

Ao usar o link, o novo recruta desbloqueia, por sua vez, um teste de 30 dias no PADI Club para o mergulhador que enviou a oferta. A associação ao clube custa US$ 50 por ano e oferece acesso a descontos em programas de eLearning e cartões de certificação da PADI, um programa ReActivate gratuito e um tudo incluso ao digital versão do PADI Mergulho revista.

“A PADI está investindo muito nesta campanha e estamos incentivando nossa comunidade de mergulhadores, profissionais de mergulho, centros de mergulho e resorts a fazer o mesmo”, diz a diretora de marca e associação da PADI Worldwide, Valette Wirth.

'Desculpa glorificada'

O treinamento A agência está realizando quatro minicampanhas em conexão com o programa de indicação, com foco nos principais motivos para aprender a mergulhar, que, segundo ela, são bem-estar, conexão, educação e propósito.

O programa oferece aos profissionais da PADI um incentivo extra para vender mais cursos, alimentando a PADI Desafio Master Scuba Diver e oferecendo aos alunos da MSD a oportunidade de ganhar uma viagem de mergulho nas Maldivas.

India Black: 'Eu adoraria recomendar qualquer pessoa que tenha um pouco de medo do oceano'

“Há tantos motivos diferentes pelos quais adoro mergulhar”, diz outro PADI AmbassaDiver do Reino Unido, Índia negra. “Acho que é uma maneira de me aterrar, me conectar mais intimamente com a natureza, entender melhor o mundo subaquático e é um exercício de atenção plena fabuloso... mas, na verdade, é uma desculpa glorificada para poder passar o dia no oceano observando minha vida marinha favorita e fingindo ser uma sereia.

“Eu adoraria indicar qualquer um que tenha um pouco de medo do oceano. Falei com muitas pessoas que disseram como o mergulho mudou completamente sua visão da água, e acho que é um lugar de cura ao qual todos merecem ter acesso.

“Vou indicar minha mãe Katie! Ela está um pouco hesitante, mas acho que seria muito legal se ela tentasse!” Saiba mais sobre o PADI's Indique um Amigo campanha.

