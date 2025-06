Viagem de mergulho em Fiji está em jogo no desafio PADI Master

A PADI lançou o Desafio Master Scuba Diver 2025, com o objetivo de incentivar mergulhadores de todo o mundo a "alcançar o auge" do mergulho recreativo, obtendo sua própria classificação MSD. Isso significa ingressar em um círculo de elite alcançado por menos de 2% dos mergulhadores, de acordo com a agência de treinamento.

“A certificação PADI Master Scuba Diver é considerada a 'faixa preta' do mergulho recreativo”, afirma Kristin Valette Wirth, diretora de marca e associação da PADI Worldwide. “Estamos desafiando os mergulhadores a continuarem sua educação e se transformarem em mergulhadores confiantes e preparados.” mergulhadores prontos para buscar aventuras e salvar o oceano em qualquer lugar do mundo.”

O desafio está aberto até o final de outubro, e os participantes terão a oportunidade de participar de um sorteio para ganhar uma viagem de mergulho em Fiji, com o apoio do Turismo de Fiji.

Uma viagem para Fiji pode estar nos planos (PADI)

O prêmio inclui uma passagem aérea de ida e volta para duas e seis noites de hospedagem e quatro dias de mergulho no resort de mergulho PADI Paradise Taveuni. Dois segundos colocados receberão um curso recreativo PADI eLearning de sua escolha.

Dando continuidade ao programa de indicação da PADI, o sorteio está aberto a todos os alunos que buscam a classificação MSD durante o período da competição. Os candidatos à MSD devem ter concluído os cursos Open Water, Advanced Open Water e Rescue Diver e cinco especialidades, além de 50 mergulhos registrados.

Em treinamento (PADI)

Participantes que se registram aqui e responder à pergunta “Por que você quer ser um PADI Master Scuba Diver?” passam a receber inscrições no sorteio com base em suas conquistas ao longo do caminho.

O próprio MSD ganha 10 inscrições; Mergulhador de Resgate e membro do clube ganham cinco inscrições cada; AOWD três; especialidades e compra de um cartão de certificação duas cada; e OWD e a participação no Compromisso de Salvar o Oceano ganham uma inscrição cada.

Os membros profissionais da PADI são convidados a participar de sua própria versão da competição, com aqueles que demonstrarem o maior crescimento na classificação do MSD com seus alunos ano após ano em sua região ganhando uma associação gratuita à PADI em 2026.

Detalhes do desafio pode ser encontrado no site da PADI Worldwide.

