Grant amplia o escopo de treinamento do clube de mergulho Manx

O clube de mergulho mais antigo da Ilha de Man recebeu um subsídio de loteria para permitir-lhe treinar mais novos mergulhadores – e, espera-se, reduzir a faixa etária de sua admissão.

“Seria ótimo ver mais jovens querendo aprender a mergulhar”, diz o presidente do clube, Leigh Morris, que escreveu o pedido de financiamento que acaba de ser aprovado pelo Manx Lottery Trust.

Sub-Aqua Club da Ilha de Man (IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool treinamento to eight young people over the next two winters.

“Nosso objetivo é treinar jovens para obterem a qualificação Ocean Diver e temos dois estagiários que acabaram de começar”, disse Morris. Divernet. O dinheiro extra cobrirá os custos de fornecimento de equipamentos de mergulho em tamanhos adequados, bem como a contratação de piscinas para as sessões extras.

O IOMSAC também é uma das mais antigas filiais do British Sub-Aqua Club (BSAC 76), tendo sido iniciado em 1959 pela equipe da agora fechada Estação de Pesquisa de Campo Marinho de Port Erin. A Ilha de Man é uma dependência da Coroa do Reino Unido e “a única nação inteira no mundo que é uma biosfera da UNESCO”, diz Morris.

O clube tem cerca de 50 membros, incluindo atualmente cerca de uma dúzia de estagiários. Ele mergulha na maioria das semanas, dependendo do clima, e tem dois RIBs, mantidos em lados diferentes da ilha para maior flexibilidade, embora os membros também possam usar o barco duro operado pela única loja de mergulho Discover Diving da Ilha de Man.

Piscina treinamento is carried out at King William’s College and open-water treinamento mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life fotografia opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

Morris trabalha para o Manx Wildlife Trust, assim como a secretária do clube, Dra. Lara Howe, oficial da marinha do fundo e IoM Pesquisa marítima co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National Instrutor.

Além do tipo de atrações de vida marinha indicadas pela ilha Biosfera da UNESCO status, o clube tem acesso a naufrágios em diversas profundidades e possui o que descreve como “um dos naufrágios mais históricos das Ilhas Britânicas” – HM Cavalo de Corrida Saveiro, que afundou em 1822 e foi redescoberto pelo clube exatamente 200 anos depois.

Três canhões foram descobertos nos destroços no ano passado. “Nós mergulhamos no local regularmente e encontramos novos artefatos a cada mergulho”, diz Morris. O próximo projeto deste clube proativo, em resposta a um pedido externo, é concentrar os mergulhos em torno do Farol Douglas em busca de seu histórico equipamento de iluminação perdido.

