High fives na PADI após estudo da indústria de mergulho

A associação global da PADI supera os concorrentes em termos de receita, produtividade e fidelidade à marca – essa é a conclusão do Estudo da Indústria de Mergulho de 2025, conduzido pela empresa de pesquisa independente Boston Consulting Group (BCG).

A associação conta com 128,000 profissionais de mergulho e 6,600 centros de mergulho, e o BCG afirma que suas pesquisas indicam que a parceria com a PADI leva a um crescimento real dos negócios. A agência de treinamento foi considerada líder do setor em confiança do consumidor, obtendo o maior Net Promoter Score (NPS) entre todas as organizações de treinamento de mergulhadores.

O NPS mede a disposição dos clientes em recomendar os produtos ou serviços de uma empresa a amigos e familiares. A descoberta do BCG está alinhada ao estudo da própria PADI, segundo o qual 91% dos novos mergulhadores PADI Open Water recomendariam a marca.

Os centros de mergulho exclusivos da PADI ganharam US$ 186,000 (£ 137,000) a mais em 2024 do que os centros de mergulho não pertencentes à PADI e relataram uma produtividade 15-20% maior, de acordo com o relatório.

“Essas descobertas comprovam que a marca PADI, juntamente com seus programas de treinamento e marketing, ajudam os centros de mergulho a prosperar”, disse Kristin Valette Wirth, diretora de marca e associação da PADI Worldwide. “Ser membro da PADI é uma estratégia de negócios lucrativa.”

“Por meio de conscientização global, treinamento de primeira linha e ferramentas de negócios e marketing inigualáveis, a organização PADI ajuda os membros não apenas a ter sucesso, mas também a liderar em seu mercado.”

A PADI emitiu mais de 30 milhões de certificações

A agência de treinamento oferece atualmente 94 cursos em 27 idiomas e, ao se aproximar de seu 60º aniversário em 2026, afirma ter emitido mais de 30 milhões de certificações.

Descobriu-se que ela tem 21 vezes mais exposição na mídia do que qualquer outra agência de treinamento de mergulho, com 90% de participação global, além de 3.6 vezes mais seguidores nas redes sociais do que seu concorrente mais próximo e quatro vezes mais tráfego no site. Por isso, 75% dos novos mergulhadores reconhecem a PADI antes mesmo de iniciar o treinamento, afirma Wirth.

O estudo do BCG descobriu que os membros da PADI ganharam mais, foram mais produtivos e se beneficiaram de aumentos no engajamento do cliente por meio de ferramentas e promoções como PADI Adventures, PADI Club, Refer-A-Friend Challenge e Desafio Master Scuba Diver.

PADI também afirma ter ajudado a mobilizar mais de 70 milhões de Portadores da Tocha Oceânica, concedido mais de US$ 6 milhões em subsídios para conservação, financiado mais de 350,000 iniciativas locais e defendido que mais de 2,700 locais de mergulho adotados obtivessem o status de Área Marinha Protegida.

UNESCO apoia projeto DAN/PADI

Mergulhador PADI trabalhando em um levantamento de recifes de corais

Em outras notícias da PADI, a colaboração do Projeto de Alfabetização Oceânica da agência com a Divers Alert Network (DAN) foi oficialmente reconhecida como uma “Ação da Década do Oceano” por UNESCOComissão Oceanográfica Intergovernamental da.

Ele se junta a outro programa, Ocean Literacy With All, como parte da Década da Ciência Oceânica das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030).

O Projeto de Alfabetização Oceânica DAN.PADI é uma iniciativa educacional internacional criada para conscientizar e capacitar as gerações mais jovens a se tornarem guardiões do oceano. Por meio de e-learning, ciência e contação de histórias, o objetivo é tornar o conhecimento sobre o oceano acessível e envolvente.

O programa apresenta conteúdo desenvolvido pela DAN Europa em colaboração com professores universitários e pesquisadores de ciências marinhas. É utilizado por instrutores da DAN e da PADI em escolas, centros de mergulho e iniciativas para jovens, tanto em inglês quanto em italiano, tendo como base uma iniciativa de sucesso chamada Scuola D'Amare, lançada por uma associação italiana da PADI.

O projeto foi concebido para encorajar as gerações mais jovens a tornarem-se administradores do oceano

Diz-se que o programa já apresentou aspectos do Mar Mediterrâneo a mais de 2019 alunos desde 80,000. Quatro módulos principais de aprendizagem abrangem ciência cidadã, poluição plástica, mudanças climáticas e arqueologia subaquática.

A PADI afirma que o endosso da UNESCO permitirá que o Projeto de Alfabetização Oceânica se expanda e abrace a educação oceânica para pessoas de todas as idades, origens e nacionalidades. Acesse o programa aqui.

Também na Divernet: PADI estabelece parceria com fabricantes de equipamentos para arrasto de novos mergulhadores, Viagem de mergulho em Fiji está em jogo no desafio PADI Master, Os mergulhadores perdem alguma manobra com nossos pequenos sinais de mão?, Instrutor de mergulho britânico recebe prêmio de resgate