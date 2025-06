PADI estabelece parceria com fabricantes de equipamentos para arrasto de novos mergulhadores

Em sua mais recente tentativa de impulsionar o recrutamento de novos mergulhadores, a agência de treinamento PADI uniu forças com os fabricantes de equipamentos de mergulho Fourth Element, Garmin, Shearwater, Suunto e TUSA lançarão uma campanha de indicação de mergulhadores.

O programa Indique um Amigo incentiva mergulhadores a recrutar amigos e familiares como novos companheiros de mergulho, oferecendo-lhes equipamentos de mergulho e uma viagem de mergulho no Caribe.

De acordo com a PADI Worldwide, pesquisas com mergulhadores recém-certificados indicam que o boca a boca continua sendo seu maior motivador, com 52% citando um amigo ou familiar como um influenciador importante em sua decisão de fazer o treinamento.

(Tobias Friedrich / PADI)

“Quando descobrimos o nosso amor pelo mergulho e pelo oceano, a maioria de nós quer partilhá-lo com os outros – penso que somos simplesmente programados para isso”, afirma Jim Standing, CCO da Quarto elemento. “Esta é uma ótima maneira do Fourth Element fazer parte do crescimento de uma comunidade de aventureiros oceânicos com ideias semelhantes e proteger nosso playground para o futuro.”

Como Funciona

Todo mês, quem indicou e quem indicou tem a chance de ganhar uma coleção de equipamentos de mergulho da marca, diz a PADI. Ao acessar sua conta para enviar links de indicação a amigos e familiares, os mergulhadores PADI se qualificam para receber 20% de desconto no curso de educação continuada PADI quando alguém que indicaram se inscreve no Open Water Diver eLearning.

Para cada pessoa indicada, ela também ganha uma entrada para um sorteio mensal de equipamentos de mergulho.

As pessoas indicadas recebem 20% de desconto no PADI OWD eLearning ao ativar o link, além de ganhar uma única inscrição no sorteio mensal e se tornam elegíveis para indicar outras pessoas como forma de ganhar inscrições adicionais.

(PADI)

Todos os mergulhadores que indicarem um amigo serão automaticamente inscritos em uma competição de Grande Prêmio, com a pessoa que indicar mais novos mergulhadores PADI em 2025 ganhando férias de mergulho de cinco dias para dois em qualquer Sandálias Santa Lúcia propriedade de sua escolha.

Os membros da PADI são incentivados a visitar o blog PADI Pros para saber como incorporar o novo programa de indicação em seus negócios. Descubra mais sobre a campanha Indique um Amigo da PADI.

