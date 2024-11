RAID preenche os elos perdidos do nitrox e da deco

A Dive RAID International introduziu dois novos cursos projetados para preencher lacunas entre seus programas técnicos e recreativos: Nitrox Plus e Decompression Diver.

O RAID Nitrox Plus O curso é projetado para mergulhadores recreativos que desejam estender seu tempo submerso e ganhar insights sobre mergulho técnico, mas sem ter que fazer um grande investimento em um novo kit, diz RAID. Ele se preocupa em usar dois cilindros (único mais estágio) para fornecer a segurança de gás extra até o limite recreativo de 40m, e aprender a maneira mais eficiente de configurá-lo e usá-lo.

O curso se concentra no uso de nitrox para mergulhos com paradas de segurança máximas de 10 minutos e incorpora um fator de gradiente conservador.

Mergulhador de Descompressão é projetado como uma “introdução suave” ao mergulho descompressivo em estágios, usando sidemount ou twinset, e permite mergulhos de até 40 m usando três cilindros, dois carregando gás de fundo e um com gás de descompressão entre 50 e 100% de oxigênio. O curso pode ser combinado com o treinamento RAID sidemount ou twinset.

Os alunos devem ser mergulhadores experientes em águas abertas, com 18 anos ou mais, com 30/25 horas ou mais registradas debaixo d'água com especialidades Deep, Nitrox (ou Nitrox Plus) e Explorer 30 ou Advanced 35. Instrutores RAID Deco 40 ou superior podem conduzir o curso.

Espera-se que os alunos completem pelo menos um mergulho em águas confinadas e um mínimo de quatro mergulhos de treinamento em águas abertas ao longo de pelo menos três horas. Um ou mais desses deve ser um mergulho deco.

Certificados de resposta a emergências gratuitos

Para os seus formadores, entretanto, RAID está oferecendo certificação gratuita de Instrutor de Primeiros Socorros e Instrutor de Fornecedor de Oxigênio se eles se inscreverem antes do final de abril de 2025.

O objetivo é “ter profissionais de primeiros socorros e oxigênio bem treinados presentes em todos os mergulhos, em todos os locais, ao redor do mundo”, diz a agência – tornando assim o mergulho “um pouco mais seguro”.

Até o final de 2025, a intenção é que todos os profissionais de liderança do RAID tenham ambas as certificações. Para os instrutores RAID existentes que ainda não as obtiveram, os créditos estão sendo disponibilizados sem taxa até o final de abril, após o qual os candidatos precisarão pagar o equivalente a US$ 50 cada um por eles.

