Bombas submarinas na Letônia e em Jersey

Técnicos de descarte de artefatos explosivos (EOD) da Marinha dos EUA têm trabalhado com seus colegas da Unidade de Mergulho da Marinha da Letônia para limpar um naufrágio de projéteis não detonados, como parte de um exercício chamado Operações Bálticas (BALTOPS) 25.

A missão deles era localizar, mover e descartar com segurança o perigoso material bélico histórico do navio cargueiro alemão afundado da Segunda Guerra Mundial. Ilmenau perto do porto de Liepaja.

A movimentação de sedimentos, a corrosão e as correntes variáveis ​​no Mar Báltico aumentaram o risco de conchas se deslocarem ou ficarem expostas, ameaçando as operações portuárias, o desenvolvimento comercial e as atividades de mergulho.

Detonação subaquática (Marinha dos EUA / PO2 Jackson Adkins)

Os especialistas americanos, da Unidade Móvel de Descarte de Explosivos (EODMU) 8, sediada em Rota, Espanha, como parte das Forças Expedicionárias da Marinha Europa-África, colaboraram com mergulhadores EOD da Marinha da Letônia para descartar mais de 50 munições por meio de explosões subaquáticas controladas.

Muitas das conchas estavam localizadas perto do casco deteriorado do naufrágio ou espalhadas por seu perímetro. Durante as duas semanas em que as equipes trabalharam juntas, também removeram estruturas subaquáticas indesejadas e ajudaram a construir uma rampa para barcos.

Equipe de mergulho (Marinha dos EUA / PO2 Jackson Adkins)

BALTOPS 25 reuniu 16 nações da OTAN e parceiras, 40 navios, 25 aeronaves e 9,000 pessoas para duas semanas de treinamento intensivo e integrado em toda a região do Báltico.

Baía de bombas

Enquanto isso, nas Ilhas do Canal, um mergulhador recreativo relatou ter visto uma bomba da Segunda Guerra Mundial sem explodir na Baía de Bouley, em Jersey, o que levou mergulhadores da Marinha Real a remover a ameaça em 2 de junho.

Uma das equipes de mergulho de Esquadrão Bravo localizou o “projétil de alto explosivo” e o moveu para um local seguro para descarte.

Mergulhadores EOD do Esquadrão Bravo com o Tenente-Governador de Jersey, Sir Jerry Kyd (Casa do Governo)

Assim como os especialistas em EOD dos EUA e da Letônia, enquanto estavam lá nos dias seguintes, eles também ajudaram removendo várias “obstruções subaquáticas” que foram descobertas durante uma pesquisa hidrográfica pela autoridade portuária de Jersey.

