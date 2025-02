Assista a Diving into the Darkness com Suunto

If you missed Scuba Diver's online screening of multi-award-winning documentary Diving into the Darkness, and Q&A with Jill Heinerth, last year, now is your chance to catch this fascinating film, courtesy of Suunto.

Viewers need to pre-register aqui for the showing, which is on Thursday 13 February at 7pm GMT.

Um dos maiores mergulhadores de cavernas vivos do mundo, o explorador canadense Heinerth esteve envolvido em algumas das expedições mais exigentes e celebradas, desde o levantamento das cavernas mais longas do mundo no México até a descoberta de cavernas gigantes de icebergs na Antártica.

Watch a trailer for Diving into the Darkness

Justaposto com alguns destes mergulhos épicos, o documentário de 96 minutos inclui entrevistas íntimas e flashbacks animados da juventude de Heinerth, ajudando a explicar a sua motivação para participar em desafios tão extremos.

Mais de 100 de seus amigos morreram nas profundezas, mas ela afirma que cada aventura a aproxima um passo de se tornar a mulher que ela gostaria de ter conhecido quando criança.

O filme já ganhou o prêmio de Melhor Documentário no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara deste ano e o prêmio de Excelência Extraordinária no evento Documentários Sem Fronteiras.