Mulheres entram nas equipes de mergulho da Marinha da Nova Zelândia e da Coreia

Mergulhadoras de desobstrução graduaram-se simultaneamente nas marinhas da Nova Zelândia e da Coreia do Sul pela primeira vez

As duas mulheres se juntando aos homens da Marinha Real da Nova Zelândia (RNZN)'s HMNZS Matataua unidade de guerra litorânea são a mergulhadora Petra Dye-Hutchinson e a tenente Bethany Ward, que concluíram o curso de mergulhadores de defesa junto com oito homens na Base Naval de Devonport, em Auckland.

Os cinco meses de treinamento abrange equipamentos e técnicas de mergulho militar, medidas de combate a minas, manutenção subaquática e reparo de danos causados ​​em batalha, demolição, descarte de artefatos explosivos e técnicas de busca.

Mulheres já haviam concluído o curso antes, mas nenhuma havia se tornado mergulhadora de limpeza em tempo integral.

“A importância das conquistas do Tenente Ward e do Mergulhador Dye-Hutchinson é considerável”, disse o Comandante Trevor Leslie, HMNZS Matatauaoficial comandante do 's. “Mas agora é um negócio normal para esses dois mergulhadores enquanto eles realizam a consolidação treinamento e desdobrar-se em operações com seus companheiros no HMNZS Matataua.”

A mergulhadora Dye-Hutchinson, 28 anos, de Auckland, entrou para o Exército em 2015 e se tornou uma socorrista, mas foi transferida para a Marinha após começar o Curso de Mergulhadores de Defesa. "Eu nunca tinha feito um mergulho antes, mas na metade do curso eu estava adorando", ela diz.

Natural de Plymouth, na Inglaterra, o tenente Ward, de 26 anos, serviu na Marinha Real antes de concluir um intercâmbio com a RNZN como vigia no HMNZS Estante de músicas – trocando uma base de Devonport por outra.

Tenente Bethany Ward Tenente Jg Mun Hee-Woo (ver abaixo) Mergulhadora Habilitada Petra Dye-Hutchinson

“Eu queria ser mergulhadora na Marinha desde os 16 anos”, diz ela. “Eu vi os mergulhadores treinamento no Reino Unido e perguntaram: 'Meninas podem fazer isso?' Elas responderam: 'Sim, temos mergulhadoras'.

“Temos dias longos e somos colocados em situações desconfortáveis. Muitas vezes não sabemos o que vem a seguir, especialmente lidando com marés e mudanças climáticas. Você realmente tem que ir com os elementos, mas eu amo o quão versátil o comércio é.

“Gosto do fato de ser uma comunidade de pessoas que trabalham com padrões profissionais realmente elevados, da variedade do trabalho diário e de ser um desafio físico.”

“A melhor coisa sobre aprender algo difícil é que você se sente como uma criança naquele momento, então, de repente, algo clica e você acerta”, disse o mergulhador Dye-Hutchinson.

“Especialmente debaixo d’água, é o momento na equipe em que tudo se junta e você resolve o problema. Então, coisas que eram realmente difíceis se tornam uma segunda natureza.”

Avanço na Coreia do Sul

Tenente Jg Mun em treinamento

Na República da Coreia, enquanto isso, a Sea Salvage & Rescue Unit (SSU) da Marinha acaba de admitir sua primeira mergulhadora. O exército do país está buscando ativamente mobilizar mulheres mais amplamente devido a preocupações com a baixa taxa de natalidade do país e, em 2022, relaxou sua política anterior para permitir que elas se juntem a tripulações de submarinos.

Após um intensivo de 12 semanas treinamento curso, o Tenente Jg (Grau Júnior) Mun Hee-woo acaba de concluir um curso de qualificação adicional junto com outros 63 alunos do Batalhão de Resgate de Haenan e se tornou um Investigador de Submarinos de Alto Mar, considerado como tendo a força e as habilidades necessárias para realizar missões de resgate subaquático.

“Eu me senti confiante de que conseguiria completar o treinamento”, ela disse à imprensa coreana. “Eu não acho que alguém saberia que eu era uma mulher a menos que alguém dissesse isso a eles, já que eu cortei meu cabelo curto.”

O tenente Jg Mun disse que foi a idade, e não o gênero, que aumentou o desafio para ela: aos 27 anos, ela era oito anos mais velha que sua colega mais jovem, o que, segundo ela, dificultava a recuperação rápida durante o treinamento físico.

A primeira metade do curso concentra-se na resistência básica e na habilidade de natação, com cerca de sete horas de treinamento prático diário, incluindo corrida de até 9 km e ginástica.

Durante a terceira e quarta semanas, os candidatos deverão nadar 5.5 km no mar sem proteção térmica e mais 7.5 km com barbatanas e a máscara para aumentar a resistência à natação e as habilidades de sobrevivência marinha, intercaladas com teoria e exercícios de resgate.

Tenente Jg Mun: A idade, não o género, foi o desafio

Na segunda metade do curso, os mergulhadores desenvolvem sua resistência correndo 10 km por dia e exercícios físicos, juntamente com operações RIB e treinamento de mergulho autônomo. As semanas 8 a 11 concentram-se em mergulho autônomo a cerca de 40 m, além de técnicas de respiração, fugas de emergência, auxílio pessoal e treinamento de busca.

O tenente Jg Mun formou-se em educação física e estudos marítimos na faculdade e ingressou na Marinha há dois anos, servindo como marinheiro no navio de escolta. Daegu, então como gerente de planejamento no Naval Education Command – mas sempre com o sonho de se tornar uma mergulhadora. Ela havia se inscrito para o curso em abril.

“Sinto orgulho de ser membro do esquadrão de resgate com o mais alto nível de capacidades de resgate marítimo do mundo”, disse ela. “Sempre me esforçarei para proteger as vidas de cidadãos e soldados e contribuir para o desenvolvimento de operações de resgate naval.”

Seu próximo desafio é um curso de acompanhamento de 14 semanas que inclui mergulho a 90 m usando sistemas fornecidos pela superfície.

