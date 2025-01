80 anos afundado: outro bombardeiro de Beaufort rastreado

Vários destroços do bombardeiro Bristol Beaufort da Força Aérea Real Australiana abatidos na Segunda Guerra Mundial foram localizados debaixo d'água nos últimos anos, mas o último foi descoberto por acaso no Mar de Timor, perto de Darwin, capital do Território do Norte da Austrália.

A aeronave bimotora A9-497 era conhecido por ter caído durante uma missão em 1944, mas todos os quatro tripulantes sobreviveram ao pouso de emergência e foram resgatados no dia seguinte, de acordo com a Força de Defesa Australiana (ADF).

As outras descobertas da década de 2020 foram A9-186, encontrado em 2020 e A9-374 no final de 2023, ambos perto de Gasmata, na Papua Nova Guiné.

RAAF Bristol Beaufort (Força de Defesa Australiana)

O intacto A9-497 naufrágio foi encontrado por uma equipe de pesquisa de sonar encomendada pela Escritório Hidrográfico Australiano, parte da ADF, para realizar uma pesquisa de rotina, embora os pesquisadores não esperassem encontrar nenhuma aeronave na área.

As imagens de sonar que eles obtiveram eram detalhadas o suficiente para que os especialistas pudessem determinar o tipo de avião, de onde ele veio e sua condição no pouso. Os aceleradores, medidores e cabos na cabine ainda estavam intactos, junto com os motores e hélices. A torre de tiro com metralhadora também permaneceu no lugar, apontando para bombordo.

Bombardeiro primário da RAAF

A9-497 fazia parte do Esquadrão Nº 1 da RAAF, baseado em Gould, cerca de 100 km ao sul de Darwin. Sua função incluía proteção de comboios na costa norte da Austrália e ataques a territórios controlados pelos japoneses no que hoje é Timor-Leste.

Cartaz de guerra de Bristol

O Beaufort foi o sucessor do Bristol Blenheim e a RAAF favoreceu o avião por suas capacidades de longo alcance quando se tratava de patrulhar seu extenso litoral ou voar alto mar para enfrentar uma frota invasora, e sua capacidade de lançar bombas ou torpedos.

Setecentos Beauforts foram construídos na Austrália entre 1941 e 1944, tornando-o o principal bombardeiro da RAAF na guerra do Pacífico. Nove esquadrões da linha de frente voaram apenas Beauforts, e outros 10 os voaram junto com outras aeronaves.

O Departamento de Defesa disse que A9-497 permanecerá inalterado sob a água sob a administração do Território do Norte. Sua profundidade não foi divulgada.

Beauforts em construção em Melbourne durante a Segunda Guerra Mundial

Procurando o avião do tio

O inspetor marinho Ocean Ecology localizou os dois Beauforts anteriores desaparecidos em PNG. Mergulhadores visitaram A9-186 do 100º Esquadrão e confirmou que os restos mortais de dois tripulantes que caíram com o avião em 1943 permaneciam a bordo.

Também do 100º Esquadrão foi A9-374, que também caiu em 1943 e foi identificado por mergulhadores especialistas em Ecologia Oceânica em setembro passado. Foi encontrado disperso a uma profundidade de 16m no que foi descrito como um local de mergulho desafiador.

Em ambas as ocasiões, a Ocean Ecology estava de fato procurando por um terceiro bombardeiro Beaufort da RAAF perdido perto de Gasmata. Suas pesquisas foram financiadas pelo ecologista marinho e filantropo Dr. Andrew Forrest, porque a aeronave ainda desaparecida foi pilotada por seu tio, o Oficial de Voo David Forrest.

