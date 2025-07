Mais vendidos em barras de ouro: Apelo para julgamento de tráfico de ouro em naufrágios

Com evidências que incluem uma confissão de pilhagem de naufrágio feita pelo mergulhador Yves Gladu e barras de ouro supostamente vendidas pelo casal americano Gay e Philip Courter, os promotores franceses agora solicitaram formalmente que esses três e outro réu, com idade combinada de 317 anos, sejam julgados por tráfico de tesouro roubado de um naufrágio do século XVIII.

O ouro veio de O Príncipe de Conty, um navio francês das Índias Orientais que afundou em uma tempestade em 1746. Descoberto em até 15 m de profundidade em 1974, perto de Belle-Île-en-Mer, uma ilha na costa da Bretanha, os destroços da fragata mercante foram saqueados após a descoberta de um lingote de ouro durante uma pesquisa no local.

Com o tempo, o naufrágio rendeu oficialmente porcelana chinesa e três barras de ouro chinesas, mas as escavações arqueológicas terminaram em 1985 depois que uma tempestade espalhou os restos mortais.

A romancista best-seller Gay Courter e seu marido cineasta Philip formaram uma amizade com o casal francês Gérard e Annette Pesty depois de conhecê-los em seu estado natal, Flórida, em 1981. Annette Pesty, cujo marido morreu em 1997, é a quarta pessoa na fila para ser julgada.

Maleta cheia de ouro

De acordo com os cortesãos, Gérard apareceu um dia com uma maleta contendo 20 barras de ouro, dizendo-lhes que seu cunhado Yves Gladu, um fotógrafo subaquático, as havia recuperado de um naufrágio.

Os Courters disseram que concordaram em armazenar e posteriormente vender o ouro em nome de Gérard. Eles guardaram as barras por 15 anos antes de começar a vendê-las no eBay e em outros lugares entre 2010 e 2018, arrecadando mais de US$ 192,000 (£ 140,000).

Eles alegam que o dinheiro arrecadado era destinado a Gladu e que não sabiam que o ouro era considerado roubado.

Em 2018, um arqueólogo subaquático francês avistou cinco barras de ouro à venda em uma casa de leilões americana. O anúncio se referia a uma aparição anterior de Annette Pesty na série de TV da BBC. Antiques Roadshow, no qual ela afirmava ter encontrado barras de ouro que havia trazido para o show enquanto mergulhava em Cabo Verde.

Lingotes vistos no Antiques Roadshow (Investigações de Segurança Interna dos EUA)

Gay Courter foi identificado como o vendedor e as barras foram apreendidas pelas autoridades americanas e devolvidas à França quatro anos depois.

Os investigadores acreditam que os Courters possuíam pelo menos 23 barras de ouro e dizem que seu relacionamento com Gladu era de longa data, incluindo viagens de barco com ele pela Grécia, Caribe e Polinésia Francesa.

Gladu confessou ter roubado 16 barras de ouro dos destroços ao longo de cerca de 40 mergulhos entre 1976 e 1999, mas negou ter dado qualquer uma delas aos Courters, alegando, em vez disso, tê-las vendido a um ex-soldado na Suíça em 2006.

prisão domiciliar

Os Courters foram detidos no Reino Unido em 2022 e permaneceram em prisão domiciliar em Londres por seis meses antes de serem devolvidos à Flórida.

Um promotor francês em Brest solicitou agora que Gay, de 80 anos; Philip, de 82 anos; Gladu, de 77 anos; e Annette Pesty, de 78 anos, sejam julgados por tráfico de bens culturais e lavagem de dinheiro. Se confirmado por um magistrado de investigação, o julgamento poderá começar no final de 2026.

O advogado Gregory Levy afirma que seus clientes, os Courters, são inocentes de qualquer crime e não lucraram com as vendas, buscando apenas ajudar os amigos. "Eles são pessoas profundamente gentis", diz ele. "Não viram mal algum, já que as regulamentações americanas para o ouro são completamente diferentes das francesas."

Levy disse ao Independente que o facto de o ouro ter sido anunciado no eBay demonstrava que não houve intenção de ocultar as vendas, acrescentando que o Museu Britânico, que segundo ele devia estar ciente da sua proveniência, tinha comprado barras de ouro retiradas de O Príncipe de Conty e deveria ser investigado pelos franceses, “em vez de dois octogenários americanos”.

Gay Courter escreveu cinco best-sellers entre seus sete romances e quatro obras de não ficção, incluindo Eu falo por esta criança, um livro de memórias indicado ao Pulitzer sobre a situação das crianças adotivas — um assunto que se tornou o foco da produtora de documentários do casal.

