Medos de separação para coleta de tesouros de naufrágios

Temores estão sendo expressos na Cornualha sobre a venda iminente do Shipwreck Treasure Museum em Charlestown, uma propriedade que contém uma coleção histórica de memorabilia marítima e de naufrágios que inclui muitas descobertas de mergulhadores amadores ao longo dos anos.

Existem agora preocupações de que possa não ser possível vender o museu em funcionamento, caso em que a colecção única poderá ser desmembrada.

“É triste para Charlestown a nível local, mas é triste para a Cornualha como um todo porque estamos a perder um museu maravilhoso”, disse a historiadora local Elizabeth Dale à BBC, acrescentando que aconteça o que acontecer, os artefactos marítimos doados por grupos e famílias locais não deveria ser vendido.

O museu contém cerca de 7,000 itens (Propriedade SBC)

Seções do museu são conectadas por túneis (Propriedade SBC)

Parte do espaço de exposição de Shackleton (SBC Property)

O museu está localizado no edifício Merchants of Charlestown, com vista para o histórico porto de Charlestown, em St Austell, e contém cerca de 7,000 itens em exibição ou armazenados, todos incluídos no preço pedido de £ 1.95 milhão pela propriedade perfeita da propriedade.

Algumas das exposições vieram de naufrágios famosos, incluindo o Mary Rose, Titanic, Lusitânia e Carta real e, como seria de esperar, diz-se que tudo foi declarado ao Administrador dos Naufrágios ou foi coberto pela anistia nacional de naufrágios de 2002.

Um extenso complexo de túneis liga as diferentes partes do museu. O preço inclui a atual Exposição do Legado de Shackleton, coproduzida com a Royal Geographic Society.

Visita rápida ao museu (Propriedade SBC)

Há também um bar-restaurante com capacidade para 100 pessoas, lojas e sorveteria para viagem, e um comprador que deseje manter o museu em funcionamento pode recorrer aos serviços de sua equipe existente de quatro pessoas em tempo integral.

Planos de contingência

O museu foi fundado há quase 50 anos e nos últimos nove anos é propriedade de Sir Tim Smit, cofundador do Projeto Éden e proprietário dos Jardins Perdidos de Heligan, que atualmente está em processo de consolidação de suas atividades corporativas. .

Sabe-se que Smit fez planos de contingência caso fosse impossível vender o museu e o conteúdo em continuidade - ele pretende leiloar separadamente as recordações do naufrágio em novembro, de acordo com Cornualha ao vivo. O agente imobiliário responsável pela venda é Propriedade SBC de Truro.

Enquanto isso Museu do Tesouro do Naufrágio permanece aberto para negócios diariamente das 10h às 4h. A entrada (não incluindo o Legado de Shackleton) custa £8.50 (£5 para menores de 18 anos).

Também na Divernet: MUSEU DE MERGULHO DE SECAGEM PRECISA DE APOIO, LUSITÂNIA PRESENTES DO PROPRIETÁRIO RMS LUSITÂNIA DESTRUIÇÃO PARA MUSEU, MUSEU DE DESCOBERTAS DE MERGULHO POLEGADAS À FRENTE, LINHA DE VIDA DE LOTERIA PARA MARIA ROSA