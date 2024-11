Encontrado o naufrágio do destróier americano da Segunda Guerra Mundial 'Dancing Mouse'

Os destroços profundos de um contratorpedeiro da Marinha dos EUA afundado após uma última resistência corajosa contra todas as probabilidades durante a Segunda Guerra Mundial foram descobertos no nordeste do Oceano Índico, de acordo com o Comando de História e Patrimônio Naval dos EUA (NHHC).

O destruidor USS Edsall (DD-219) sobreviveu ileso por mais de uma hora enquanto enfrentava uma poderosa força naval japonesa antes de finalmente ser atingido e afundado em um ataque aéreo.

A Marinha dos EUA e a Marinha Real Australiana, que encontraram o naufrágio enquanto examinavam o fundo do mar durante uma missão não relacionada, esperaram até o recente Dia da Memória (Dia dos Veteranos nos EUA), em 11 de novembro, para anunciar a descoberta.

USS Edsall fotografado no início da década de 1920 (NHHC)

Os 94m Edsall foi construído em 1920, um dos contratorpedeiros de “convés nivelado” da classe Clemson, projetado em 1917 como escolta de frota de batalha para combater os torpedeiros alemães da Primeira Guerra Mundial.

Ela carregava quatro canhões de 4 polegadas, um canhão antiaéreo de 3 polegadas, quatro suportes de torpedos de tubo triplo de 21 polegadas com 12 torpedos, duas esteiras de carga de profundidade na popa e um projetor de carga de profundidade na proa, uma configuração que havia mudado pouco, além de algumas metralhadoras adicionais, quando a Segunda Guerra Mundial começou.

Após o ataque a Pearl Harbor em novembro de 1941 Edsall foi designado para tarefas de escolta de comboio no Pacífico ocidental. No final de fevereiro de 1942, o contratorpedeiro, comandado pelo tenente Joshua James Nix, deixou Tjilatjap em Java com o navio irmão USS Whipple para resgatar sobreviventes do hidroavião USS Langley, que havia sido seriamente danificado em um ataque aéreo japonês enquanto transportava caças e tripulantes.

Edsall assumiu todos os sobreviventes e três dias depois transferiu a maioria deles para o petroleiro USS Pecos perto da Ilha Christmas antes de voltar para o norte em direção a Java.

Pouco depois, aeronaves japonesas avistaram e afundaram Pecos. Os relatos da frota japonesa sugerem que Edsall poderia ter tentado responder aos pedidos de socorro do petroleiro, mas em 1º de março o contratorpedeiro encontrou quatro navios de guerra japoneses maiores: os encouraçados Hiei e Kirishima e cruzadores pesados Tom e Chikuma.

Diz-se que esses navios dispararam 1,300 projéteis contra Edsall sem acertar um golpe. Um observador japonês comparou sua performance à de um “rato dançante japonês” por conta de sua velocidade imprevisível e mudanças de curso.

Foi necessária uma força de ataque de bombardeiros de mergulho para finalmente desabilitar e afundar o contratorpedeiro. Um pequeno número de sobreviventes foi resgatado por Chikuma mas mais tarde seriam executados.

Últimos momentos do 'Dancing Mouse', USS Edsall (NHHC)

Profundidade extrema

No verão de 2023, o navio de resgate submarino da Marinha Real Australiana Fogueiro detectou o local do naufrágio em seu sonar e mergulhos de ROV de acompanhamento foram realizados a uma profundidade extrema de cerca de 5.5 km. A RAN informou o NHHC, que finalmente conseguiu confirmar a identidade do naufrágio como sendo do USS Edsall.

O contratorpedeiro teria sido originalmente afundado cerca de 320 km a leste da Ilha Christmas, um território australiano ao sul de Java.

“Encontrando o Edsall consolida ainda mais a forte aliança que existe entre os Estados Unidos e a Austrália desde a Segunda Guerra Mundial – reforçada ainda mais pela atual parceria de segurança trilateral Austrália, Reino Unido e Estados Unidos (AUKUS)”, comentou o Secretário da Marinha dos EUA, Carlos Del Toro.

“Um componente fundamental do AUKUS é o desenvolvimento das mais avançadas tecnologias subaquáticas do tipo que permitiu a descoberta de Edsall na vastidão do Oceano Índico – algo que não era possível há apenas alguns anos.”

Outra vista do naufrágio (Marinha Real Australiana)

"Edsall foi premiada com duas estrelas de batalha por seu serviço em tempo de guerra”, escreveu o diretor do NHHC, Samuel Cole. “No entanto, como não havia testemunhas vivas dos EUA EdsallNa última luta de 's, não há Medalhas de Honra, Cruzes da Marinha ou Citações de Unidade Presidencial para o que foi uma das ações mais galantes e valorosas da história da Marinha dos EUA.

“No entanto, temos o dever de lembrar a coragem deles diante de adversidades esmagadoras.”

Também na Divernet: Acordo transatlântico levanta sino de contratorpedeiro da 1ª Guerra Mundial, Submarino da Segunda Guerra Mundial 'Hit 'em Harder' encontrado a mais de 2 km, Como mais de 100 milhões de mergulhadores identificaram porta-aviões perdido