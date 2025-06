O naufrágio mais profundo já registrado nos mares franceses é de um navio mercante do século XVI

O naufrágio mais profundo já encontrado em águas francesas foi descoberto por acaso a uma profundidade de quase 2.6 km — e acredita-se que seja um navio mercante do século XVI que navegava para o oeste da Itália.

O naufrágio, apelidado de “Camarat 4” em homenagem ao promontório Cap Camarat, foi encontrado em 4 de março na costa mediterrânea da comuna de Ramatuelle, ao sul de St Tropez, e sua descoberta acaba de ser anunciada após pesquisas de acompanhamento.

Uma "operação de controle de recifes marinhos" estava sendo realizada pela equipe CEPHISMER da Marinha Francesa, especializada em defesa e exploração submarina, verificando os recursos em águas profundas do país. O naufrágio foi inicialmente avistado durante um levantamento de sonar, antes que um AUV fosse enviado para obter imagens de perto do local.

A descoberta foi relatada ao Prefeitura Marítima do Mediterrâneo, que por sua vez abordou o Departamento de Pesquisa Arqueológica Subaquática do governo (DRASM), responsável pela proteção, estudo e desenvolvimento do patrimônio subaquático da França.

Parte da carga do naufrágio profundo (DRASSM)

O navio tinha mais de 30 m de comprimento e 7 m de largura e transportava uma carga de jarros e pratos de cerâmica, além de barras de metal. Cerca de 200 jarros e 100 pratos podem ser vistos nas imagens obtidas pelas câmeras do AUV, e acredita-se que muito mais cerâmica esteja enterrada no sedimento.

Os jarros são de design lígure do século XVI, e acredita-se que os pratos amarelos também tenham se originado na Ligúria. A região fica a nordeste do local do naufrágio, no noroeste da Itália, com sua costa mediterrânea constituindo o que hoje é a Riviera Italiana.

Alguns dos jarros, com bicos estreitos, ostentam o monograma "IHS", uma representação abreviada de Jesus Cristo formada pelas três primeiras letras de seu nome em grego. Outros são decorados com desenhos vegetais ou geométricos, com múltiplos padrões identificados. Âncoras, seis canhões e duas panelas também foram identificados.

Pratos amarelos ficam entre os jarros de estilo lígure (DRASSM)

“Nesta profundidade, os destroços teriam sido preservados de qualquer degradação ou pilhagem, então esta é uma oportunidade única de pesquisa”, diz o DRASSM, que planeja explorar mais além dos limites do campo de destroços, concluir a fotogrametria dos destroços e coletar amostras selecionadas para análise.

Disse que espera que uma equipe multidisciplinar de arqueólogos marítimos, ceramologistas, especialistas em arquitetura naval, artilharia, âncoras e materiais, e conservadores estejam envolvidos no projeto.

O naufrágio também foi considerado uma oportunidade de conscientizar sobre a poluição marinha, "com micro e macro-resíduos presentes em grandes quantidades no local" — uma lata moderna pode ser vista em uma das imagens.

Uma lata está perto de uma âncora do século XVI (DRASSM)

“O Camarat 4 é uma descoberta notável pela sua profundidade, caráter sem precedentes e pela oportunidade que oferece de estudar um sítio quase intacto do século XVI”, afirma o DRASSM, acrescentando que “este naufrágio constitui um novo passo na exploração do abismo”.

