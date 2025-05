Submarino recorde de profundidade da Primeira Guerra Mundial é encontrado a 1 m

Um mergulho de treinamento e engenharia em alto mar na costa de San Diego, Califórnia, rendeu imagens nunca antes vistas de um submarino da Primeira Guerra Mundial. USS Visto F-1 foi perdido em 17 de dezembro de 1917, com a morte de 19 tripulantes e foi encontrado deitado em seu lado estibordo “notavelmente intacto” a uma profundidade de cerca de 400 m.

As imagens de alta definição foram obtidas por uma equipe interdisciplinar liderada por Instituição Oceanográfica Woods Hole (WHOI) com especialistas da Marinha dos EUA, do Comando de História e Patrimônio Naval (NHHC) e da Fundação Nacional de Ciências (NSF).

Lançado em 1911, o submarino de 43 metros de comprimento foi capaz de, por um tempo, reivindicar o recorde mundial de mergulho profundo, após uma descida de 86 metros. A partir de 1917, serviu na Força de Patrulha do Pacífico, baseada em San Pedro, Califórnia.

Durante as manobras em Point Loma, San Diego, o submarino colidiu com seu navio irmão USS Visto F-3 e, com um buraco a bombordo, à frente da casa de máquinas, afundou em segundos. Apenas três homens puderam ser resgatados.

Furo no casco do USS F-1 causado por uma colisão com seu navio irmão USS F-3. (Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Reconstrução fotogramétrica da popa e da hélice do F-1 (Zoe Daheron / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Durante a expedição, a equipe também pôde inspecionar um bombardeiro torpedeiro Grumman TBF Avenger da Marinha dos EUA da Segunda Guerra Mundial, que estava sendo usado como aeronave de treinamento quando caiu perto do Visto F-1 local em 1950.

Operando entre 24 de fevereiro e 4 de março a partir do navio de pesquisa Atlantis a equipe realizou sete mergulhos nos locais dos naufrágios, usando sistemas de imagens estáticas e de vídeo não invasivos montados no submersível Alvin – agora descrito como um veículo ocupado por humanos (HOV) – bem como sistemas de sonar no AUV Sentry.

Os veículos submarinos fazem parte da Instalação Nacional de Submersão Profunda (NDSF), que é financiada pela NSF.

Rob Sparrock (à esquerda), oficial do programa de navios de pesquisa da Marinha dos EUA, e Bradley Krueger, arqueólogo sênior do NHHC, no HOV Alvin (Bruce Strickrott / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Torre de comando e os danos da colisão que causaram o naufrágio do submarino F-1 (Zoe Daheron / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Hélice do USS F-1 (Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Roda externa do navio localizada na vela ou estabilizador do F-1 (Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Momentos cruciais

“A NDSF fornece equipamentos essenciais para alcançar o oceano profundo”, disse Lisa Clough, diretora interina da Divisão de Ciências Oceânicas da NSF.

“Embora o HOV Alvin e o AUV Sentry sejam essenciais para revelar perigos geológicos em águas profundas e estudar ecossistemas remotos, eles também oferecem oportunidades para treinar a próxima geração de cientistas e descobrir momentos cruciais da história da nossa nação.”

O NHHC trabalha para localizar, interpretar e proteger navios e aeronaves da Marinha dos EUA, e seu arqueólogo subaquático Brad Krueger empreendeu o que foi seu primeiro Alvin mergulho e seu primeiro mergulho presencial em um local de naufrágio histórico.

“Foi uma experiência incrivelmente emocionante e gratificante”, disse ele. “Todos nós do NHHC somos gratos por essa colaboração, que também nos permitiu documentar e avaliar as condições das embarcações.”

Seção dianteira do bombardeiro-torpedeiro Avenger da Segunda Guerra Mundial, que caiu em 2 (Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

A cabine do Vingador (Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Seção da cauda (Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Uma cerimônia de memória foi realizada em Atlantis acima do Visto F-1 naufrágio após os mergulhos, com um sino tocando 19 vezes – uma para cada tripulante perdido. "História e arqueologia são sobre pessoas, e sentimos que era importante ler seus nomes em voz alta", disse Krueger.

Os sistemas de sonar multifeixe em Atlantis e Sentry produziu mapas de alta resolução do submarino e do leito marinho ao redor, enquanto as imagens de vídeo e fotos de alta resolução foram usadas para produzir modelos fotogramétricos 3D que oferecem medições precisas e detalhes da colonização da vida marinha.

“Fomos cuidadosos e metódicos ao pesquisar esses locais históricos para que pudéssemos compartilhar essas imagens impressionantes, ao mesmo tempo em que mantivemos a reverência que esses locais merecem”, disse a cientista-chefe da NDSF e co-líder da expedição, Anna Michel.

