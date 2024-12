Mergulhador revive destroços de bombardeiro da Segunda Guerra Mundial no rádio

Um mergulhador de East Anglia encontrou por acaso os restos de um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial em 2 – e recentemente teve a oportunidade de compartilhar a experiência com os ouvintes da rádio BBC News.

O mergulhador Rob Spray de Suffolk encontrou os destroços do que provou ser uma aeronave bimotor Handley-Page Hampden em águas de 7 m de profundidade na praia de Salthouse, no norte de Norfolk. O remanescente que se destacou foi um motor Bristol Pegasus com uma de suas três pás de hélice ainda intacta.

O local do naufrágio de Handley-Page Hampden (Rob Spray)

“Eu estava procurando por pedaços interessantes do fundo do mar e isso surgiu da leve escuridão”, Spray, presidente do Conservação Marinha para o Grupo de Ação de Norfolk e de um Pesquisa marítima mergulhador, disse à BBC Radio Norfolk's Olhar para o leste programa, que ainda pode ser ouvido em Sons da BBC. “O argumento decisivo foi: é um motor de aeronave com uma hélice ligada.

“Era um pedaço de destroço bem grande e deve estar lá desde a guerra, então são artefatos de 80 anos pendurados no fundo do mar.”

Os destroços da aeronave eram ricamente colonizados por vida séssil e serviam de ponto de encontro para lagostas, caranguejos, camarões e bodiões.

O naufrágio da aeronave está bem colonizado (Rob Spray)

Os restos do avião estão submersos há 84 anos (Rob Spray)

Paul Hennessey de Pesquisa sobre naufrágios em Norfolk ajudou Spray a identificar a aeronave. “Havia apenas um motor no local, então isso estava jogando uma grande chave inglesa nas obras para nós”, ele disse, mas a pesquisa indicou que o outro motor havia sido recuperado em 1975 pelo mergulhador local John Wise como um favor aos pescadores que estavam prendendo suas armadilhas de caranguejo nele.

Essa unidade foi deixada no terreno do Museu da Aviação Norfolk & Suffolk em Flixton, perto de Bungay, Suffolk, onde ainda pode ser visto – embora os mergulhadores não tenham dúvidas sobre qual dos dois artefatos correspondentes desperta mais interesse.

Tripulação do 50º Esquadrão Hampden retornando à RAF Waddington após um bombardeio em 1940 (BJ Daventry / Imperial War Museum)

O bombardeiro, identificado como P-2123 da RAF Waddington, naufragou no Mar do Norte em 1º de setembro de 1940, a cerca de XNUMX metros da costa, após ficar sem combustível no caminho de volta de um ataque a Berlim.

Ele submergiu com o impacto, mas depois voltou à tona por tempo suficiente para que a tripulação pudesse se afastar e entrar no bote inflável.

O outro motor do P-2123 no Museu de Aviação de Norfolk e Suffolk, as pás de hélice de alumínio estão em péssimo estado de desgaste após 35 anos no fundo do mar e outros 49 expostos aos elementos (Rob Spray)

A tripulação que sobreviveu ao pouso forçado – e às minas terrestres na praia – foi composta pelo sargento Jimmy Mandale, pelo sargento Harry Logan, pelo piloto canadense David Romans e pelo colega canadense, o navegador Donald Stewart.

Geoff Mandale, cujo pai, o sargento Jimmy Mandale, foi artilheiro traseiro, ainda tinha o diário de bordo do avião e falou com a BBC. Quando lhe mostraram as imagens do naufrágio, ele comentou: "Ele fez um trabalho muito bom, aquele mergulhador — tenho que agradecê-lo."

Ele disse que seu pai teve sorte, tendo voado 47 missões sem ver uma aeronave inimiga na qual atirar. Ele sobreviveu à guerra e morreu aos 63 anos.

O historiador da aviação Bob Collis, do museu, descreveu o Hampden como um “avião amplamente esquecido – mais de 1,000 foram construídos e apenas três exemplares sobreviveram”.

