Mergulhadores exploram o 'Ovos e Bacon' de Nelson na costa do Uruguai

O navio favorito do Almirante Lord Horatio Nelson, HMS Agamemnon foi construído a partir de 2,000 carvalhos da Nova Floresta no que hoje é o patrimônio histórico especial de Buckler's Hard, em Hampshire, onde foi lançado em 1781.

Os restos do navio histórico jazem na costa do Uruguai, e no mês passado uma equipe internacional de mergulho se reuniu no local do naufrágio para realizar uma pesquisa arqueológica que revelou mais do que o esperado. Enquanto isso, mergulhadores no Reino Unido agora têm a oportunidade de visitar uma exposição gratuita sobre o navio em Buckler's Hard e descobrir mais sobre como ele está sendo explorado.

Mergulhadores do Reino Unido da Universidade de Southampton, do Maritime Archaeology Trust, da Universidade de Bournemouth e do Buckler's Hard se uniram à universidade uruguaia UDELARIA para a missão.

HMS Agamemnon em construção em Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

A tripulação do navio de guerra de 64 canhões achou mais fácil chamá-lo de "Ovos e Bacon" do que pronunciar o nome do mitológico rei grego. HMS Agamemnon serviu a Marinha Real por quase 30 anos, incluindo na Batalha de Trafalgar em 1805, e chegou ao fim em junho de 1809 após encalhar em um banco de areia desconhecido na foz do Rio da Prata.

O navio estava em péssimas condições na época e, embora a maior parte da tripulação e dos suprimentos tenham sido salvos, foi considerado irreparável. O local foi redescoberto em 1993, a cerca de 800 m da costa, a uma profundidade de apenas 10 m.

Lado de estibordo intacto

Apesar da visibilidade subaquática desafiadora, os arqueólogos marítimos visitantes realizaram um levantamento fotogramétrico completo para produzir um modelo 3D do naufrágio. O trabalho revelou que grande parte AgamemnonO lado de estibordo permanece intacto, com suas fixações de ferrolho de cobre ainda evidentes entre as madeiras sobreviventes.

Montague no naufrágio do Agamenon (Beaulieu Enterprises Ltd)

“Sempre sonhei em ver este naufrágio, como HMS Agamemnon é o único naufrágio sobrevivente de um navio construído em Buckler's Hard no mundo”, disse a Honorável Mary Montagu-Scott, diretora de Buckler's Hard, que foi um próspero estaleiro para construção de navios de guerra no século XVIII.

Mais de 50 navios madeireiros foram construídos lá para a Marinha Real, incluindo Euríalo e Rapidez, que também teve ação em Trafalgar.

“Há esperanças de uma nova visita ao naufrágio ainda este ano para uma segunda pesquisa, desta vez cobrindo uma área maior com a esperança de encontrar o lado do porto, enquanto monitoramos a deterioração contínua das madeiras”, disse Montagu-Scott.

Exposição gratuita

Um modelo do HMS Agamemnon em exposição no Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

De volta ao local onde a carreira do navio começou, Buckler's Hard agora é o local de uma exposição gratuita chamada HMS Agamemnon – Navegando pela Lenda. Conta a história do trabalho realizado para preservar um naufrágio histórico considerado em risco de erosão, interferência de caçadores de tesouros e deterioração por traças.

“Criei esta exposição em Buckler's Hard para promover e contar a história de como trabalharemos em conjunto entre as nações para preservar os vestígios para as gerações futuras”, diz Montagu-Scott. “Essa história pode unir nossas nações, compartilhar a história, a ciência e o conhecimento, e desenvolver e celebrar nossa amizade por meio da arqueologia marítima.”

Vilarejo de Buckler (Beaulieu Enterprises Ltd)

Acredita-se que o nome Buckler's Hard tenha sido dado em homenagem à família Buckler, residente na área desde a década de 1660, ou aos Duques de Buccleuch, ancestrais da família Montagu. "Hard" era um termo para um local de desembarque firme ou natural, comumente usado ao longo da costa sul da Inglaterra.

A Buckler's Hard a vila no rio Beaulieu é um patrimônio histórico de entrada gratuita, incluindo acesso ao Agamemnon exposição no Oficina de Construtores Navais assim como a Casa do Carpinteiro e a Capela de Santa Maria. Há também um hotel e um restaurante no local.

Há taxas de estacionamento e a entrada para o Museu Buckler's Hard, que contém uma riqueza de artefatos e exibições que refletem a história marítima, custa £ 6 para adultos, com concessões e descontos disponíveis.

