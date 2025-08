Mergulhadores encontram corsário espanhol do século XVIII entre quatro naufrágios

"A visibilidade é consistentemente muito baixa no Rio Cape Fear", diz o estudante de pós-graduação em estudos marítimos da Universidade da Carolina do Leste (ECU), Cory van Hees, que, com seu colega de mergulho Evan Olinger, estava tentando medir a largura de um cais do século XVIII.

Evan tentou encontrar a extensão norte do cais, mas ficou desorientado devido às condições. Trocamos de papéis, e o mesmo aconteceu comigo na tentativa.

Perdido, me deparei com várias armações de madeira mal saindo da lama argilosa, com vestígios de tábuas quase invisíveis na superfície. Não entendi o que estava vendo naquele momento, mas sabia que deveria repassar a estrutura de madeira para os professores.

Mais tarde naquele dia, o Dr. Jason Raupp pôde confirmar que o que van Hees tinha visto era parte de um naufrágio, provavelmente o do corsário espanhol. La Fortuna a partir de 1748. “Foi meio avassalador”, diz van Hees.

Ele e Olinger estavam trabalhando no início deste verão nas ruínas da orla colonial no Sítio Histórico Estadual de Brunswick Town/Fort Anderson, na Carolina do Norte, conhecido como BTFA.

Um importante porto colonial no século XVIII, Brunswick Town seria incendiada pelas forças britânicas durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos e nunca mais reconstruída. No século seguinte, durante a Guerra Civil, grande parte do assentamento abandonado foi coberto por terraplenagens durante a construção do Forte Anderson.

Mosaico representando o "Ataque Espanhol" à cidade de Brunswick por Claude Howell (Brunswick 1726)

Os prováveis restos de La Fortuna estavam entre os quatro naufrágios descobertos e registrados ao longo da costa do BTFA neste verão durante o trabalho de campo realizado por pesquisadores e estudantes da ECU Programa de Estudos Marítimos. Também foi dado início à recuperação de algumas das madeiras dos navios expostas e, consequentemente, em risco, para conservação.

Em 28 de setembro de 1748, perto do fim da Guerra da Orelha de Jenkins (conhecida como Guerra do Rei George na América) La Fortuna e outro navio, La Loretta, havia chegado de Cuba para atacar Brunswick Town.

Uma milícia local expulsou os espanhóis para os seus navios e, durante a retirada, acredita-se que tenha ocorrido um incêndio. La Fortunapó de 's revista, causando a explosão do navio perto dos cais coloniais. A vitória britânica foi o confronto final da guerra.

Pesquisadores da ECU examinam itens trazidos à superfície (Programa de Estudos Marítimos da ECU)

Pista de cipreste

Amostras de madeira coletadas no naufrágio foram identificadas como ciprestes do sul da Califórnia ou da América Central, sugerindo que o navio foi construído no século XVIII espanhol. Caribe colônias.

La Fortuna foi o único naufrágio espanhol historicamente relatado na área, e o naufrágio fica perto de onde um mergulhador recuperou um canhão do século XVIII há 18 anos.

Dos outros três naufrágios, análises preliminares sugerem que um provavelmente foi usado para recuperação de terras na orla e o outro é potencialmente uma embarcação chata colonial, do tipo usado para transportar pessoas e mercadorias entre o porto e plantações próximas.

Madeira recuperada na costa (Programa ECU em Estudos Marítimos)

O quarto naufrágio estava praticamente exposto e ainda não foi identificado. A infraestrutura portuária identificada inclui dois cais de madeira e uma passagem elevada sobre o que antes era um pântano, além de diversos artefatos individuais.

“Estamos extremamente entusiasmados com esses importantes sítios, pois cada um nos ajudará a entender melhor o papel de BTFA como uma das primeiras cidades portuárias coloniais do estado”, afirma o líder da equipe, Dr. Raupp, professor assistente do Departamento de História e Estudos Marítimos da ECU. “Essas formações submersas da orla colonial estão incrivelmente bem preservadas.”

Os fatores de risco

No entanto, os restos mortais correm risco de erosão da costa causada pela dragagem de canais, ondas e tempestades, com apenas a metade norte da BTFA atualmente protegida.

Madeiras de cipreste do naufrágio prontas para conservação (Programa de Estudos Marítimos da ECU)

O que foi encontrado sobreviveu tão bem porque estava coberto por pântano, mas os restos estão ficando expostos e erodidos. Foi por isso que os mergulhadores da equipe realizaram a recuperação emergencial de mais de 40 madeiras do suposto local. La Fortuna local para armazenamento e conservação.

Preservadas em "um grau notável", algumas das madeiras ainda exibem as marcas das ferramentas dos construtores navais. A análise da construção de cada um dos quatro naufrágios continua.

