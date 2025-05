Generosidade de mergulhador devolve relógio de ouro de naufrágio ao Reino Unido

Já se passaram 36 anos desde que mergulhadores no Lago Michigan encontraram os destroços do navio a vapor do século XIX Senhora Elgin e, dentro dele, alguns anos depois, um distinto relógio de bolso de ouro 16 quilates, completo com corrente e chave.

A partir de 1992, ele permaneceu na posse dos mergulhadores norte-americanos, mas agora um generoso arqueólogo marítimo que achava que o relógio pertencia a outro lugar providenciou seu retorno à cidade natal do proprietário, Boston, em Lincolnshire.

Inscrição do fabricante na parte de trás do relógio de bolso (Valerie van Heest)

Iniciais inscritas e detalhes do fabricante londrino ajudaram a identificar o relógio de bolso como propriedade de um proeminente político vitoriano, Herbert Ingram. Como membro do Parlamento por Boston em meados do século XIX, ele foi um reformador que desempenhou um papel importante no fornecimento de água, gás e ferrovia para a cidade em expansão.

Ingram também era jornalista e fundou o que era um título internacionalmente inovador na época porque trazia fotos – o Notícias Ilustradas de Londres. Um grande memorial em sua homenagem fica no centro da cidade, em frente à Igreja de St. Botolph, conhecida localmente como Boston Stump.

Estátua memorial de Herbert Ingram do lado de fora do Boston Stump (Valerie van Heest)

Ao visitar os EUA em 1860, Ingram e seu filho estavam entre as cerca de 300 pessoas que morreram quando o navio a vapor de roda lateral de 77 m Senhora Elgin afundou no Lago Michigan a caminho de Milwaukee para Chicago. A lista de passageiros foi perdida, mas acredita-se que Ingram tenha sido a vítima mais importante.

O desastre resultou de uma colisão com a escuna madeireira Augusta durante uma forte tempestade na noite de 8 de setembro. Descrito na época como "um dos maiores horrores marinhos já registrados", custou mais vidas do que qualquer outro incidente em águas abertas nos Grandes Lagos antes ou depois.

Naufrágio do Lady Elgin meia hora após ser abalroado pelo Augusta (Valerie van Heest)

Indo em exposição

Em outubro passado, os descobridores do relógio entraram em contato com a mergulhadora e historiadora marítima norte-americana Valerie van Heest, que esteve envolvida na descoberta e no levantamento subaquático de muitos naufrágios históricos dos Grandes Lagos.

Cofundadora da Michigan Shipwreck Research Association, van Heest foi introduzida no Hall da Fama das Mulheres Mergulhadoras em 2007. Ela escreveu seis livros, incluindo Perdido na Lady Elgin para comemorar o 150º aniversário do naufrágio do navio e se tornou um rosto público do mergulho em naufrágios em Lakes.

Van Heest foi escolhido para curar uma exposição local sobre o Senhora Elgin, e os mergulhadores se ofereceram para deixar o relógio de Ingram disponível para exibição. No entanto, sentindo que ele pertencia a Boston, com a qual tinha laços familiares, ela foi além, comprou o relógio e o doou ao Museu Guildhall de Boston.

Valerie van Heest com o relógio de bolso Ingram (Valerie van Heest)

O museu, que há muito planejava montar uma exposição dedicada a Ingram, aceitou com gratidão a lembrança de um dos filhos favoritos de Boston.

Van Heest acaba de visitar a cidade que seus ancestrais paternos deixaram para vir para a América, participando de uma cerimônia oficial de entrega do relógio e fazendo uma apresentação sobre o Senhora Elgin.

O relógio de bolso que passou 155 anos nos EUA, a maioria deles debaixo d'água, agora ocupa um lugar de destaque na Exposição Ingram no museu e centro de informações turísticas, aberto de quarta a sábado, das 10.30h3.30 às XNUMXhXNUMX.

Também na Divernet: Mergulhadores exploram naufrágio de rebocador de 144 anos, Caçadores de naufrágios resolvem outro mistério dos Grandes Lagos, Trágico naufrágio do navio "mais seguro" encontrado no Lago Superior, Navios Fantasmas dos Grandes Lagos – Parte 1