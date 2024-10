Mergulhadores resgatam naufrágio do "ouro Atlantis" na Sicília

O trabalho de içamento de um antigo navio grego naufragado conhecido como Gela II, associado a uma carga do raro metal 'Atlantis', está prestes a ser concluído sob a supervisão da Superintendência do Mar da Sicília.

O navio excepcionalmente bem preservado do século V a.C., com cerca de 5 m de comprimento e 15 m de largura, foi encontrado por mergulhadores a uma profundidade de 5 m em 6, perto do porto de Gela, na costa sul do Tirreno.

Escavação de madeiras de navios gregos antigos (Superintendência do Mar)

As madeiras cobriam uma grande área (Superintendência do Mar)

Escavado pela primeira vez em 1995, o navio mercante era notável não apenas por seu estado de preservação, mas porque continha uma carga de uma liga metálica rara conhecida como oricalco ou “cobre da montanha”.

Levando as madeiras para o barco (Superintendência do Mar)

As madeiras estavam sendo levadas para conservação e remontagem (Superintendência do Mar)

oricalco é mencionado em textos antigos por escritores incluindo Platão, descrito como o segundo em valor, depois do ouro, e outrora extraído na Atlântida para revestir os edifícios daquela cidade mítica. As referências foram pensadas para se referir ao cobre puro ou a uma liga como bronze ou latão.

Oitenta e seis dos raros lingotes de oricalco foram recuperados do sítio de Gela II em 2015 e 2017. Também foram recuperados no passado ânforas e outras cerâmicas, itens de metal e capacetes militares no estilo coríntio.

'Ouro da Atlântida': lingotes de Orichalcum no Museu Arqueológico de Gela (Emanuele Riela)

Capacetes coríntios (Museu Arqueológico de Gela)

As escavações arqueológicas começaram em julho para expor e recuperar todas as madeiras do barco e quaisquer outros artefatos remanescentes, com o trabalho realizado por mergulhadores da empresa especialista em obras subaquáticas Atlantis Palermo di Monreale sob a Superintendênciasupervisão de.

Agora, o processo de restauração do barco está prestes a começar nas instalações do parque arqueológico Bosco Littorio, que contém os restos da antiga Gela, datada entre os séculos VIII e V a.C.

O projecto total de 900,000 753,000 euros (XNUMX XNUMX libras), financiado através do Fundo de Coesão da UE, deverá durar nove meses, após os quais o navio ficará em exposição no Museu Arqueológico de Gela, onde itens como o oricalco lingotes e capacetes já estão expostos e onde o naufrágio Gela I foi revelado ao público pela primeira vez.

