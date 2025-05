Mergulhadores resgatam sino de navio que naufragou após trágico naufrágio

Mergulhadores recuperaram o sino de bronze dos destroços do Estrela de Bengala, um navio de 151 anos que afundou em um local remoto no que continua sendo o segundo pior desastre marítimo do Alasca em termos de vidas perdidas.

A Estrela de Bengala era um veleiro de 80 m, com casco de ferro e três mastros, construído pela Harland & Wolff em Belfast em 1874. A empresa comercial britânica JP Corry & Co operou-o por muitos anos, principalmente entre Londres e Calcutá, e em 1906 a Alaska Packers Association comprou a embarcação.

Ela era então usada para transportar principalmente trabalhadores asiáticos e suprimentos para a cidade de conservas de Wrangell a cada primavera e, no outono, para levar os trabalhadores de volta para São Francisco junto com o salmão enlatado.

Havia 138 homens a bordo do Estrela de Bengala quando ela afundou naquela viagem de volta em 20 de setembro de 1908 – a tripulação de 32 e 106 trabalhadores da fábrica de conservas.

Também estavam a bordo os resultados do trabalho dos trabalhadores, 2.5 milhões de latas de salmão de meio quilo, enquanto o navio passava pelo Estreito de Sumner, no Alasca, rebocado por dois pequenos rebocadores, o Caiaque e os votos de Hattie Gage.

O sino do navio no convés do Alaska Endeavour

Uma combinação de ventos fortes, falta de comunicação e falhas mecânicas forçou os rebocadores a cortar os cabos de reboque. Estrela de Bengala lançou âncora, mas quando a âncora foi arrastada, o navio quebrou nas rochas da remota Ilha Coronation, cerca de 130 km a oeste de Wrangell.

A maioria dos 110 homens que morreram eram trabalhadores chineses, japoneses e filipinos e, refletindo a mentalidade da época, quando seus corpos foram recuperados, foram enterrados em uma vala comum – enquanto os tripulantes, todos brancos, foram enterrados em valas comuns. Mais da metade da tripulação sobreviveu, embora isso tenha ocorrido com menos de 10% dos trabalhadores asiáticos.

Segunda vez com sorte

A equipe de pesquisa voluntária que agora mapeou o navio mergulhou pela primeira vez no local de 20 m de profundidade em maio de 2022, embora naquela época as más condições climáticas tenham prejudicado seriamente a operação.

A recente expedição foi novamente realizada a partir do navio de pesquisa sem fins lucrativos de ciência e educação Alaska Endeavour, capitaneado por Bill Urschel, que anunciou as descobertas da equipe esta semana.

A operação foi liderada pela arqueóloga marinha Jenya Anichenko, pelos mergulhadores de Wrangell Gig Decker e pelo cinegrafista subaquático Stephen Prysunka, juntamente com operadores de drones e vários outros mergulhadores e pesquisadores voluntários, muitos dos quais participaram da expedição anterior.

Foi Decker quem, há mais de 30 anos, encontrou pela primeira vez uma corrente de âncora indicando a Estrela de Bengalao paradeiro de e que levou à descoberta do sino.

O Star Of Bengal atracado na fábrica de conservas de Fort Wrangell

Durante mais de 10 dias em maio, a equipe localizou e documentou o Estrela de Bengalaestruturas e placas do casco, quatro âncoras, o molinete e outras máquinas do navio, bem como o sino de bronze.

O sino foi içado e enviado ao Centro de Arqueologia Marítima e Conservação da Universidade Texas A&M, mas mais tarde retornará para ser exibido no Museu de História de Wrangell.

“Há algo especial no sino de um navio”, disse o Capitão Urschel. “Ele dá vida a um navio. Um dos nossos disse: ‘A ciência é importante, mas daqui a 100 anos as pessoas se conectarão com a Star e com os trabalhadores da fábrica de conservas que morreram nela através deste sino.’ Os homens que afundaram naquela noite ouviram aquele sino. Aquele sino tocará novamente.”

História da estrela

Agora que o local do naufrágio foi documentado, ele está sendo indicado para o Registro Nacional de Lugares Históricos dos EUA.

A Estrela de Bengala o projeto foi financiado pela Preservação do Patrimônio Marítimo do Alasca programa apoiado pela cidade de Wrangell e pelo Museu de História de Wrangell, com financiamento adicional da empresa de drones 3 Points in Space Media, dos mergulhadores Shawn Wells, Kevin Lansdowne e Shawn & Susan Dilles, e da Alaska Endeavour.

Outro membro da equipe da expedição, o historiador marítimo Ronan Rooney, produziu um podcast de cinco partes sobre as Estrela de Bengala história.

