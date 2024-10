Uma mergulhadora que decidiu não fazer um mergulho solo na costa norte da Cornualha em vez de desperdiçar o dia em que seu companheiro se sentiu mal está feliz por ter feito isso. Esse foi o dia neste verão em que Rachael Edmans se deparou com um naufrágio que parecia ter sido esquecido desde seu naufrágio há quase 130 anos.

Edmans, uma mergulhadora e fotógrafa subaquática ávida, tinha ido mergulhar em Portreath, a apenas quatro milhas de sua casa perto de Camborne. Seu mergulho revelou inicialmente uma âncora, e incursões subsequentes revelaram cada vez mais do naufrágio, que ela estava ansiosa para identificar.

Ela se deparou com uma fotografia mostrando a operação de resgate de um navio afundando na praia, tirada em 25 de janeiro de 1895. Isso indicava que o naufrágio provavelmente era o do navio a vapor Escurial.

Edmans diz que mergulhou no naufrágio em todas as oportunidades desde que fez a descoberta, na tentativa de aprender mais sobre ele.

Escurial e o bote salva-vidas Hayle FH Harrison (John Charles Burrow / Arquivos Nacionais / Picryl)

O Escurial

O Escurial era um navio a vapor de ferro equipado com escuna e parafuso que foi construído em 1879 por Alex Stephens de Lighthouse, Govan, para Raeburn e Verel de Glasgow. No dia em que afundou, estava a caminho de Cardiff transportando carvão com destino ao porto adriático de Fiume, agora Rijeka, na Croácia.

O clima estava mudando rapidamente, extremamente frio e com ventos fortes, mas acreditava-se que havia um vazamento na sala de máquinas que fez o navio naufragar. A fotografia mostrava o bote salva-vidas FH Harrison, que havia sido enviado por terra de Hayle a quase 50 quilômetros de distância, ainda nas areias Portreath.

Acima e abaixo: Vistas dos destroços do Escurial (Rachael Edmans)

Passeio solo de mergulhador levou à descoberta de naufrágio na Cornualha 10

Os socorristas tentaram montar um sistema de cordas de bóia de culatra, mas não conseguiu alcançar o navio atingido e, eventualmente, a tripulação teve que nadar para salvar suas vidas, com os socorristas formando uma corrente humana no mar para puxá-los para fora. Apenas nove dos 20 homens sobreviveram.

No entanto, a população local hoje parecia desconhecer a existência do naufrágio quando Edmans perguntou se o local já havia sido mergulhado. “Muitos disseram que não, que ele havia desaparecido ou que não sabiam onde estaria”, ela disse Divernet.

O naufrágio está nas proximidades de Gull Rock, a uma profundidade de 8-9m na maré baixa e 15m na maré alta, e pode estar sujeito a fortes correntes, diz Edmans. Também pode exigir um longo nado de superfície para fora da praia.

“Eu encontrei a âncora pela primeira vez por puro acaso”, ela diz. “Fiz um mergulho solo porque meu companheiro estava doente e eu não queria perder a oportunidade – Portreath muda drasticamente no espaço de um dia.”

'Atordoado – e nervoso'

Sobre encontrar o naufrágio, Edmans diz: “Fiquei absolutamente atordoado – e nervoso. Sempre tenho essa sensação de perda, porque as pessoas morreram nele. Gosto de pensar que os peixes são as almas que vivem.

“O naufrágio cobriu boa parte do fundo do mar. Tirei algumas fotos e um vídeo, então emergi lentamente para ver onde estava e me orientar. Levei meus amigos depois disso para mostrar a eles, porque agora consigo localizar o naufrágio usando navegação natural.”

Mergulhador e água-viva (Rachael Edmans)

Rachael Edmans geralmente se concentra em fotografar a vida selvagem, seja debaixo d'água ou na superfície.

Edmans, que é um PADI Divemaster, diz: “Eu mergulho com qualquer pessoa e fiz um ótimo grupo de amigos fazendo o que amamos juntos.

“Eu não mergulho sozinho com frequência; eu geralmente uso um parceiro. Eu tenho uma qualificação solo, mas estar com alguém é muito melhor para mim. Foi só naquele dia – eu não estava perdendo a chance de me molhar!”

