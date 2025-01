Apreensão de armas Tudor por mergulhadores causou rixa entre britânicos e irlandeses

Um par de raros canhões de bronze Tudor foi retirado de um naufrágio na Irlanda por mergulhadores e vendido sem perguntas para exibição no Tower of London cerca de 50 anos atrás, de acordo com documentos estaduais recentemente divulgados pelos Arquivos Nacionais Irlandeses.

As autoridades irlandesas exigiram que a Torre devolvesse o que descreveram como armas “contrabandeadas ilegalmente” – e décadas depois, em meio a temores de que o IRA Provisório pudesse atacar a Torre em represália, a disputa foi reativada.

Dizem que o canhão de 2.7 m foi retirado de um naufrágio perto de Great Newtown Head, em Tramore Bay, Co Waterford, na costa sudeste da Irlanda, no início da década de 1970.

Com emblemas da rosa Tudor, eles foram fundidos para o Rei Henrique VIII na década de 1540 pela Owen Brothers Royal Gun Foundry em Londres. Apenas oito outros exemplos desse tipo de canhão médio 'saker' já foram localizados.

O mergulhador irlandês Eddie Bourke em seu livro Naufrágios da costa irlandesa escreveu que o único navio antigo da Marinha Real desaparecido na área era o bergantim Publique. Perdido em 1566, ele havia sido construído quatro anos antes, mas estava armado com canhões mais antigos.

Traineira, carrinha de pesca e autocaravana

De acordo com relatos da imprensa na década de 1970, depois que o canhão foi içado e levado para terra em um barco de pesca, uma "gangue de caçadores de tesouros britânicos" os escondeu em um poço de silagem de fazenda antes de contrabandeá-los para a Inglaterra em uma van.

Supostamente vendidos a um “preço de liquidação” de £ 3,250 para um funcionário da Torre de Londres, eles teriam sido exibidos no Museu dos Arsenais Reais na Torre Branca.

Os documentos divulgados indicam que o Museu Nacional da Irlanda, o Departamento de Relações Exteriores e o procurador-chefe do estado repetidamente exigiram a devolução das armas. Os mergulhadores violaram as leis irlandesa e inglesa ao não declarar sua descoberta ao Receptor de Naufrágios, eles alegaram.

Em 1992, com os dois canhões então avaliados em cerca de £ 60,000, o Royal Armouries Museum expressou o desejo de resolver a situação – em parte por preocupação de que isso poderia encorajar o IRA a mirar na Torre. No ano seguinte, no entanto, ele retornou à sua posição de exigir provas de que as armas eram propriedade do estado irlandês.

Em 2003, o Museu Nacional da Irlanda anunciou em seu relatório anual que a propriedade irlandesa do canhão havia sido finalmente aceita e a disputa resolvida. As armas foram entendidas como tendo sido devolvidas à Irlanda – embora seu paradeiro atual não seja claro.

