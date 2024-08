O naufrágio do veleiro de carga da Companhia das Índias Orientais Conde de Abergavenny, um dos primeiros exemplos de embarcação que incorpora ferro em sua construção foi programado para proteção.

A medida do Departamento de Cultura, Mídia e Esporte, recomendada pela Historic England (HE), significa que os mergulhadores ainda podem mergulhar nos destroços, mas por lei devem deixar seu conteúdo intacto.

Lançado em 1796 na Frota Norte, Kent, o navio era um dos 36 navios de 1,460 toneladas que formavam uma classe especial da frota mercante da Companhia das Índias Orientais.

Transportando funcionários da empresa e passageiros pagantes para Bengala e bases no sul da Índia junto com cargas, navios como o Conde de Abergavenny desempenharam o seu papel numa mudança lucrativa no foco das operações comerciais da Grã-Bretanha, dos têxteis indianos para o chá chinês.

O navio também se destacou por ser capitaneado por John Wordsworth, que se tornou marinheiro para ajudar a sustentar a carreira de escritor de seu irmão.

William Wordsworth se tornaria um renomado poeta romântico e baseou personagens em várias de suas obras, como Caminhando para o oeste, em seu irmão. Após a morte de John, quando o navio afundou em Dorset, a escrita de seu irmão tornou-se marcadamente sombria.

William Wordsworth (Confiança Nacional)

Um primo mais velho dos irmãos, também chamado John, havia capitaneado um navio anterior Conde de Abergavenny lançado em 1789 e fez duas viagens de Londres à China no navio. Foi convertido em um navio de guerra de 54 canhões chamado HMS Abergavenny em 1795, mas o capitão também comandou o segundo Conde de Abergavenny por um tempo.

O jovem John Wordsworth ficou com o segundo Conde de Abergavenny para a China duas vezes, mas morreu junto com 250 tripulantes e passageiros em sua quinta viagem comercial de Portsmouth a Bengala e China.

Havia outras conexões familiares de Wordsworth também, incluindo Joseph Wordsworth, mostrado de várias maneiras como segundo ou terceiro imediato no navio naufragado. Conde de Abergavenny, que sobreviveu ao incidente. Ele era filho do John mais velho e sobrinho de John e William.

Acerte a bagunça

O Plano de Ação Global para Saúde Mental XNUMX-XNUMX da Conde de Abergavenny atingiu o banco de areia Shambles através de uma combinação de erro humano e tempestade e afundou a cerca de 1.5 quilômetros de Weymouth em 5 de fevereiro de 1805. Na época, o navio carregava 62 baús de dólares de prata avaliados em £ 70,000 (cerca de £ 7.5 milhões hoje).

Levantamento de 1805 e proposta de recuperação da carga por meio de 'máquina de mergulho'. O resgate foi realizado por John Braithwaite em um sino de mergulho (Portland Museum Trust)

O naufrágio de 16m de profundidade inclui restos estruturais substanciais do casco medindo cerca de 50 x 10m, com tábuas, armações, uma bomba de água de corrente e joelhos ou suportes de ferro ainda em evidência. Os destroços ainda não foram totalmente escavados.

Mergulhador expondo as madeiras na década de 1980 (Trevor Newman)

Deadeye, prego, parafuso e fixação de madeira (Portland Museum Trust)

Artefatos foram removidos do local do naufrágio durante uma escavação na década de 1980, incluindo uma abotoadura rubricada que se presume ter pertencido ao capitão John Wordsworth. Os itens são mantidos no Museu de Portland, que administra uma instituição financiada pela loteria. digital projeto de voluntariado chamado Mergulhando nos Arquivos Digitais do Conde de Abergavenny.

Abotoadura com rubrica que se presume ser do Capitão John Wordsworth (Portland Museum Trust)

Os voluntários continuam a produzir modelos 3D dos artefatos, que incluem dominós de madeira, um frasco de condimento de vidro com 13 lados, uma luminária de mão de cobre e vidro, um cabo de espada de madeira e um distintivo de rato de latão, e estes são disponível ao público.

Tigela chinesa (Portland Museum Trust)

Lanterna (Portland Museum Trust)

“Este naufrágio tem uma história evocativa para contar sobre a vida e a tristeza de um dos nossos poetas mais renomados, William Wordsworth”, diz HE executivo-chefe Duncan Wilson. “Mas também tem um lugar importante na história marítima partilhada deste país e na forma como a frota da Companhia das Índias Orientais causou o seu impacto em grande parte do mundo.

“Sua proteção é uma prova da dedicação e do trabalho árduo da Unidade Arqueológica Subaquática de Chelmsford, da Sociedade LUNAR de Weymouth e do Museu de Portland e seus voluntários. Os seus esforços irão ajudar-nos a todos a aprender mais sobre este navio e o seu lugar no nosso passado comum.”

Selos de tecido de chumbo (Portland Museum Trust)

“Estou muito feliz por Conde de Abergavenny recebeu proteção – desempenhou um papel importante na história britânica”, diz o curador do museu David Carter, membro do Conde de Abergavenny equipe de projeto de arqueologia subaquática amadora.

“Estar envolvido nas escavações subaquáticas da década de 1980 e ver os artefatos conservados e encontrar um lar no Museu de Portland foi uma grande conquista. Estou orgulhoso de nossa equipe de voluntários, que disponibiliza digitalmente centenas de descobertas do local do naufrágio e as torna acessíveis a todos.”

Apenas dois outros navios da Companhia das Índias Orientais foram protegidos pela Lei de Proteção de Naufrágios de 1973: o Almirante Gardner, construído em 1797, e o naufrágio de Loe Bar (que se acredita ser o Presidente), construído em 1671.

