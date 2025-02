O naufrágio do Eagle salvou tesouros escoceses por 166 anos

A descoberta de um naufrágio no verão passado ao largo de Arran, a ilha mais a sul da Escócia, foi acompanhada de investigação pelo mergulhador que encontrou a marca – e o Águia a carga de louças do navio a vapor acabou sendo estrelada por uma premiada marca escocesa do século XIX.

Cerâmica encontrada no naufrágio do Eagle em Arran

Cerâmica com monograma de águia – mas ainda havia descobertas melhores por vir

Em julho passado, Dunoon-based Expedições de naufrágios estava comemorando seu sétimo ano de operação executando uma “Arran Techspedition” em seu RIB de 7m Empresa Estrela do Mar, comandado por Jason Coles. Os mergulhadores eram Adam Bolton, Graeme Bruce, John Eden, o organizador da viagem Nathan Messer, Mike Robinson e Martin Sharpe.

Mergulhadores águia Adam Bolton, Nathan Messer, Martin Sharpe, John Eden e Mike Robinson

O grupo havia planejado inicialmente mergulhar o submarino HMS Leão marinho mas o mau tempo interveio. Bruce, um engenheiro aposentado de Oban e um mergulhador altamente experiente, raramente usa barcos fretados, mas se inscreveu para a viagem no último minuto quando um amigo foi forçado a cancelar.

Graeme Bruce sugeriu mergulhar em um local desconhecido

“Eu tinha pesquisas e marcas para quatro novos locais não mergulhados, então persuadi Jason a verificar um conjunto de marcas – e encontramos ss Águia”, diz Bruce, que considera o recurso de sombreamento em relevo Naviônicos software valioso para encontrar possíveis locais de naufrágios.

Prato da marca Eagle limpo …e pires

Garrafas de refrigerante com rolhas e conteúdo intacto

Este decantador tem uma rolha quebrada, mas ainda contém líquido

O alvo estava a uma milha da Baía de Lamlash, em torno da marca de 50 m. “Não havia muito do naufrágio de ferro restante”, diz Bruce, “mas estava apenas cheio de cerâmica”.

Vários mergulhadores nunca tinham visitado um naufrágio não mergulhado antes e Bruce relatou ter ouvido "gritos de prazer" enquanto eles circulavam pelo local, observando as grandes quantidades de cerâmica e vidro no porão de carga em direção à popa. Ele também conseguiu encontrar o sino ornamentado do navio que, não gravado, mas encimado por uma águia, forneceu uma pista sólida sobre sua identidade.

O sino característico do navio

Retorno à Águia

A Águia foi construído em Dunbarton, no Clyde, lançado em 1857 e transportava 56 passageiros, 20 tripulantes e 200 ovelhas como carga principal quando, em 1859, colidiu com o Pladda, que estava sendo rebocado na época. O Águia, que se acredita estar seguindo para a Irlanda do Norte, afundou causando a morte de 11 pessoas.

Desde a descoberta do naufrágio, Bruce passou a pesquisar o navio e sua carga e retornou ao local para tentar catalogar o conteúdo.

Banheiro no Eagle – J & MP Bell & Co também fabricava louças sanitárias (Naomi Watson)

Ao longo de três mergulhos, ele e a fotógrafa subaquática Naomi Watson trouxeram vários itens à tona manualmente.

Após a limpeza, descobriu-se que a maior parte da louça recuperada dos porões era de um tipo produzido pela J & MP Bell & Co por volta de 1841 e exportado como “Bell's Pottery”.

Carimbo da Bell's Pottery no fundo de um prato

As linhas da empresa incluíam serviços de jantar e chá que eram populares nos mercados do Reino Unido e dos Estados Unidos, mas que podiam ser encontrados em todo o mundo.

Considerada a maior e melhor cerâmica de Glasgow, a empresa estava no centro da produção de cerâmica escocesa da época. Bruce soube que a Galeria de Arte Hunteriana na Universidade de Glasgow tinha uma coleção de cerâmica de Bell e levou exemplares para o museu avaliar.

Tigela de esponja de Bell no naufrágio do Eagle

Prato de esponja de Bell limpo

Outras cerâmicas no naufrágio, como a grande tigela mostrada sendo levada para a superfície, provavelmente eram o tipo de recipiente usado pelos passageiros para se lavar. “Originalmente, presumi que era o Águia- cerâmica com monograma que era significativa, mas não era - a esponja de Bell é a mais importante”, diz Bruce.

O Spongeware usa uma esponja para estampar padrões na cerâmica em vez de imprimir, uma técnica frequentemente combinada com pintura à mão que se originou na Escócia na década de 1830.

Um prato de Bell

A especialista Ruth Impey da Sociedade Escocesa de Cerâmica diz que ficou surpresa com a grande variedade de produtos da Bell representados entre os artefatos recuperados do naufrágio.

“A razão pela qual suas peças estão em tão boas condições é que elas foram enterradas na lama no fundo do mar”, ela disse à BBC. “Graeme teve que mergulhar até 53m para recuperar esses itens, então isso foi um feito extraordinário por si só.”

Um jarro nos destroços

A Águia não foi o único novo naufrágio encontrado por Bruce no oeste da Escócia no verão passado, e no ano passado Guz.tech conferência, ele fez uma apresentação sobre a descoberta de nada menos que cinco naufrágios desconhecidos no espaço de um mês.

