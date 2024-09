Capitão do naufrágio do Erebus é canibalizado pela tripulação

Os restos mortais do capitão do navio condenado de Sir John Franklin, o HMS Érebo foram identificados positivamente – e seus ossos reforçam as alegações de que outros sobreviventes da frota da expedição de 1845, presa no gelo, recorreram ao canibalismo em seu desespero para permanecerem vivos.

O explorador britânico Franklin partiu para atravessar as últimas seções não navegadas da Passagem do Noroeste, que conectava o Atlântico ao Pacífico, mas seus navios Érebo e a Terror ficou preso no gelo do Ártico perto da Ilha Rei William, em Nunavut.

Arqueólogos canadenses descobriram os destroços do Érebo a uma profundidade de 11m em 2014, enquanto o HMS Terror foi encontrado a 24m dois anos depois. O Reino Unido presenteou o Canadá com os destroços em 2018 e mergulhadores arqueológicos liderados por Parques Canadá continuar a explorar os locais sazonalmente, conforme relatado em Divernet (ver abaixo)

Os restos mortais do capitão James Fitzjames foram identificados por pesquisadores da University of Waterloo e da Lakehead University em Ontário. Eles conseguiram combinar o DNA de seus ossos com o de um descendente vivo.

Mapa mostrando onde os restos mortais de Fitzjames foram encontrados (Universidade de Waterloo)

Fitzjames, que tinha 35 anos quando morreu, juntou-se à Marinha Real aos 12 e tornou-se um herói de guerra e explorador. Comandando Érebo e responsável pela pesquisa científica sobre magnetismo na expedição, ele não sabia que o Almirantado o havia promovido oficialmente ao posto de Capitão durante sua viagem final.

HMS Érebo &HMS Terror, pintado por John Wilson Carmichael em 1847 (Museu Marítimo Nacional)

Quando Franklin morreu em 1847, Fitzjames tornou-se o segundo em comando do Capitão Francis Crozier, comandante do HMS Terror. Juntos, os dois homens lideraram os 105 sobreviventes do naufrágio por terra em uma tentativa vã de alcançar a segurança.

Sensibilidades europeias

Em 1861, o povo Inuit encontrou restos humanos junto com um barco e chocou a sensibilidade vitoriana ao afirmar que os sobreviventes tinham recorrido a comer uns aos outros.

Isso só foi confirmado em 1997, quando marcas de corte encontradas em quase um quarto dos 450 ossos no sítio 'NgLj-2' mostraram que pelo menos quatro dos 13 homens que morreram lá forneceram uma refeição para outros.

Fitzjames é apenas o segundo indivíduo a ser identificado positivamente no local, após Érebo engenheiro John Gregory em 2021. “Trabalhamos com uma amostra de boa qualidade que nos permitiu gerar um perfil do cromossomo Y, e tivemos a sorte de obter uma correspondência”, disse Stephen Fratpietro do laboratório Paleo-DNA de Lakehead.

Digitalização 3D da mandíbula de Fitzjames, mostrando impressões de marcas de corte consistentes com canibalismo (Universidade de Waterloo)

A mandíbula ou maxilar inferior do capitão exibia múltiplas marcas de corte. “Isso mostra que ele faleceu antes de pelo menos alguns dos outros marinheiros que pereceram, e que nem a patente nem o status eram o princípio governante nos últimos dias desesperados da expedição, enquanto eles lutavam para se salvar”, disse o Dr. Douglas Stenton, professor adjunto de antropologia na Universidade de Waterloo.

“Isso demonstra o nível de desespero que os marinheiros de Franklin devem ter sentido para fazer algo que eles considerariam abominável”, comentou o professor de antropologia de Waterloo, Dr. Robert Park. Os restos mortais de Fitzjames e daqueles que morreram com ele agora descansam em um marco memorial no local, marcado por uma placa comemorativa.

Dr. Douglas Stenton ao lado da placa memorial (Universidade de Waterloo)

Stenton está encorajando outros descendentes de membros da tripulação da expedição Franklin a entrarem em contato, na esperança de identificar mais indivíduos. O estudo mais recente da equipe, financiado pelo governo de Nunavut e pela Universidade de Waterloo, acaba de ser publicado no Jornal de Ciência Arqueológica.

