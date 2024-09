Um naufrágio desconhecido no Mar do Norte, que se acredita ser um navio britânico capturado pela Rússia em tempos de paz em 1904, foi descoberto perto do local de um projeto inovador de parque eólico a 75 km da costa nordeste da Escócia.

Se confirmado, o local é o último local de descanso do Tobol, torpedeado por um submarino alemão durante a Primeira Guerra Mundial.

O projeto MarramWind, desenvolvido pela Scottish Power e pela Shell, foi criado para resultar em um dos primeiros parques eólicos offshore flutuantes do mundo, criando eletricidade renovável suficiente para abastecer o equivalente a mais de 3.5 milhões de residências.

Durante a varredura geofísica e ambiental do fundo do mar pelo navio de pesquisa Galáxia Fugro, dados do que pareciam ser vários naufrágios foram coletados. A marca que se acredita ser a Tobol tinha 100 m de comprimento, 22.5 m de largura e 10.5 m de altura e os destroços pareciam estar em boas condições.

O navio tinha um design distinto de “convés de torre”, de acordo com a MarramWind, sediada em Edimburgo. Construído em Sunderland em 1901, ele foi operado como navio de carga Cheltenham antes de ser capturado por navios de guerra russos em 1904. Naquela época de tensão política entre a Grã-Bretanha e a Rússia, tais incidentes de interferência na navegação estavam se tornando comuns.

O Plano de Ação Global para Saúde Mental da Cheltenham foi capturado por navios de guerra russos em 1904 e renomeado Tobol

Um ano depois, renomeado Tobol depois de um rio russo, o navio foi transferido para a Marinha Imperial Russa. Durante a guerra em 1916, ela se juntou à Frota de Voluntários Russos e, enquanto navegava de Blyth para Arkhangelsk em 11 de setembro de 1917, foi torpedeada por U-52.

'Descoberta extraordinária'

O gerente de desenvolvimento da MarramWind, Colin Anderson, descreveu a descoberta como “um achado extraordinário”, especialmente considerando que as pesquisas do fundo do mar cobriram uma distância de cerca de 6,000 milhas. “Sempre esperamos encontrar naufrágios ao realizar trabalhos como este, mas estes tendem a ser embarcações menores e conhecidas pelas autoridades.

"Enquanto o Tobol era conhecido por ter sido torpedeado na guerra, sua localização não era clara, então descobri-lo depois de mais de um século e desvendar sua história é algo especial.”

Houve indicações não confirmadas de que a tripulação sobreviveu ao naufrágio, disse Anderson. “No entanto, também precisamos estar cientes de que o naufrágio pode ser o local de descanso final para os membros da tripulação, então, esperançosamente, nossa descoberta fornecerá encerramento e conforto para suas famílias e descendentes.”

Uma zona de exclusão de 250 m foi colocada ao redor do naufrágio para protegê-lo enquanto a pesquisa continua. Escritório Hidrográfico do Reino Unido e a Ambiente Histórico Escócia foram notificados, com discussões em andamento para estabelecer uma zona de exclusão arqueológica de longo prazo para proteger o naufrágio.

“Também precisamos estar cientes de que o naufrágio pode ser o local de descanso final dos membros da tripulação, então esperamos que nossa descoberta forneça um encerramento e conforto para suas famílias e descendentes”, disse Anderson.

Nem Vento de Marram nem a Scottish Power responderam a perguntas sobre a profundidade do naufrágio.

Também na Divernet: 100 MELHORES MERGULHOS EM NAufrágios no Reino Unido, LISTA DE NAUFRÁGIOS NA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL DE 1917, COMO DESCOBRIMOS OS NAUFRÁGIOS DE UM NAVIO BRITÂNICO TORPADO DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL