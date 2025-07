Danos causados ​​por potes de pesca protegeram naufrágio na Cornualha

O naufrágio histórico do HMS Coroação foi danificado depois que armadilhas de pesca ilegais foram jogadas nele – e a polícia de Devon e Cornwall está trabalhando para descobrir quem foi o responsável.

A embarcação do século XVII era um navio de linha de segunda categoria, com 17 canhões. Afundou durante uma tempestade perto de Penlee, na Cornualha, em 90, com a perda de cerca de 1691 marinheiros, e está dividida em duas partes: uma costeira e outra no mar.

A Coroação é protegido pela Lei de Proteção de Naufrágios de 1973, que proíbe qualquer atividade dentro e ao redor da área que possa causar danos, obscurecer ou interferir no local.

Maquete do HMS Coronation (Coleção Kreigstein)

Mergulhadores descobriram que potes de mergulho foram colocados não apenas no local do naufrágio, mas também ao longo da trilha de mergulho subaquático próxima. O acesso ao naufrágio para mergulhadores é feito por meio de um esquema de licença administrado pela Historic England (HE) em nome do Departamento de Cultura, Mídia e Esporte.

Policiais de Assuntos Rurais estão agora trabalhando em conjunto com arqueólogos marítimos e especialistas em crimes patrimoniais do HE na investigação. A polícia também está trabalhando em comunidades pesqueiras na Cornualha e na região de Devon para educar e prevenir novos incidentes.

Operação Birdie

“O sudoeste abriga 21 dos 57 naufrágios protegidos do Reino Unido”, destacou o Sargento Julian Fry, da equipe de Assuntos Rurais, líder nacional da Operação Birdie. Esta iniciativa em todo o Reino Unido é liderada por forças policiais, especialmente as de Devon e Cornwall, para proteger naufrágios históricos de interferências ilegais, como atividades de pesca.

A iniciativa faz parte de um esforço maior para combater crimes contra o patrimônio cultural e patrimonial em todas as comunidades.

“É muito importante para nós, e para aqueles que estão no mar, fazer a nossa parte para manter esses locais históricos protegidos de qualquer dano”, disse o Sargento Fry. “Pedimos à comunidade pesqueira que evite colocar qualquer equipamento de pesca perto do HMS Coroação, e de fato quaisquer outros locais de naufrágio protegidos no Reino Unido.

Etiquetas fixadas em armadilhas de pesca colocadas ilegalmente (MSDS Marine)

Embora apoiemos totalmente a indústria pesqueira local, a preservação desses patrimônios culturais de importância nacional é essencial. Agradecemos antecipadamente à indústria pesqueira por sua cooperação.

Todos os locais de naufrágio protegidos são mapeados e destacados em cartas de navegação, além de estarem no Lista do Patrimônio Nacional da Inglaterra. Informações sobre danos ao Coroação ou outros naufrágios protegidos no sudoeste podem ser relatados para Polícia de Devon e Cornwall.

