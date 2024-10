Assentos na primeira fila para a descoberta do naufrágio do Titania

Um mergulho submersível a 95 m de um navio de expedição de luxo na costa do Pacífico da América do Sul resultou na descoberta do local de descanso de Titania, um navio de abastecimento naval alemão da Primeira Guerra Mundial não visto desde 1914.

A descoberta foi feita pela operadora de cruzeiros de expedição Seabourn perto da Ilha Alejandro Selkirk, no arquipélago chileno Juan Fernández, em 14 de outubro – e um pequeno grupo de convidados pôde assistir ao naufrágio vertical há muito perdido aparecer pela primeira vez em 110 anos.

O aço de 85m Titania foi construído por WG Armstrong, Mitchell & Co em Tyneside em 1896, com uma tonelagem bruta de 1,1916. O navio tinha um castelo de proa de topgallant e uma única hélice movida por motores de expansão tripla.

Ela começou com a linha Finska Steamship na Finlândia, mas em 1901 tornou-se parte da Marinha Imperial Alemã com sede em Kiel. Em 1910, ela foi equipada como um tender para o esquadrão de cruzadores asiáticos da Alemanha.

O naufrágio do Titania (PR Newswire / Seabourn)

Titania era conhecido por ter afundado em Selkirk, bem a oeste de Santiago, em 19 de novembro de 1914, e histórias do naufrágio foram passadas de geração em geração de ilhéus. Pescadores ocasionalmente descobriam pedaços de metal em suas armadilhas para lagosta que acreditavam pertencer ao navio.

A ilha de Selkirk, antigamente Más Afuera, recebeu o nome do náufrago do início do século XVIII que inspirou o livro de Defoe Robinson Crusoe, e tem uma população de menos de 60 pessoas.

Os 172m Perseguição em Seabourn, o mais recente navio de expedição construído para esse fim pela linha de cruzeiros, estava visitando a área como parte de uma viagem de longo alcance pelo Pacífico Sul. Para localizar o naufrágio, sua equipe submersível havia se relacionado com o pescador local Gino Perez, que há muito ouvia histórias sobre Titania.

Movendo-se sobre o casco (PR Newswire / Seabourn)

Em condições climáticas ideais, Perez se juntou ao mergulho submarino para ajudar a encontrar o naufrágio, que ficava a cerca de 8 km da costa noroeste de Selkirk. O capitão do porto da ilha pôde confirmar que nenhum mergulhador ou submarino havia visitado o naufrágio antes.

“Imaginei esse navio tantas vezes e agora consigo ver onde ele está, como ele se parece e como ele está descansando no fundo”, disse Perez. “Muito obrigado – meu pai administra esse setor da ilha, isso significa muito para nós e para a história da nossa família. Isso é extraordinário.”

O submersível oferece vistas panorâmicas (PR Newswire / Seabourn)

“Estávamos lá testemunhando a história e nossos convidados tiveram a oportunidade de fazer parte dessa descoberta de Titania e o primeiro a ver este navio depois que ele afundou no fundo do oceano há 110 anos”, comentou o subpiloto Mauricio Fernandez.

“Este foi realmente um momento especial de descoberta e um exemplo perfeito de como as expedições Seabourn continuam a proporcionar aos nossos hóspedes incríveis 'Momentos Seabourn' ao longo de cada viagem.”

A viagem pelo Pacífico Sul cobria mais de 4,000 milhas entre Melanésia, Polinésia Francesa e San Antonio, Chile, em um itinerário que também inclui a Ilha de Páscoa, Pitcairns e as remotas Ilhas Yasawa de Fiji. O navio fará quatro dessas viagens de expedição de 16 a 20 dias em 2025.

Perseguição Seabourn (PR Newswire / Seabourn)

A Seabourn, parte da Carnival Corporation, opera uma frota de seis navios de cruzeiro. Buscanavio irmão Empreendimento Seabourn, lançado um ano antes, em 2022, também carrega um submersível personalizado com capacidade para 300 m de profundidade. Três convidados podem ficar sentados em cada uma das duas esferas de acrílico transparente que ladeiam a estação central do piloto, permitindo vistas sem distorções na maioria das direções.

Os assentos de passageiros em cada esfera são montados em uma plataforma giratória que pode ser girada para as melhores linhas de visão. Experiências submersíveis estão disponíveis por um custo adicional em alguns Itinerários Seabourn.

