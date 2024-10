'Navio fantasma do Pacífico' finalmente rastreado

O naufrágio do USS Stewart, um contratorpedeiro centenário que ganhou a peculiar distinção de servir no Pacífico sob bandeiras americana e japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, foi descoberto a mais de 2 km de profundidade na costa norte da Califórnia por uma equipe de investigadores submarinos.

USS Stewart (DD-224) foi localizado durante uma expedição colaborativa entre a empresa de pesquisa marinha robótica Ocean Infinity, a organização sem fins lucrativos Air/Sea Heritage Foundation, a empresa de recursos culturais SEARCH, o Escritório de Santuários Marinhos Nacionais da NOAA e o Comando de História e Patrimônio Naval (NHHC).

Imagem de sonar de abertura sintética de alta resolução do USS Stewart (Ocean Infinity)

O naufrágio está dentro NOAASantuário Marinho Nacional Cordell Bank em uma área consistente com relatos históricos de seu naufrágio deliberado como parte de um exercício naval em 24 de maio de 1946.

Construído na Filadélfia e comissionado em setembro de 1920, o Stewart foi concluído tarde demais para participar da Primeira Guerra Mundial, mas participou da linha de frente da Segunda Guerra Mundial.

Em 1941, após o ataque do Japão a Pearl Harbor, ela foi estacionada em Manila, nas Filipinas, como parte da Frota Asiática da Marinha dos EUA, que consistia principalmente de navios de guerra obsoletos. Danificado durante o combate em fevereiro de 1942, um acidente bizarro prendeu o contratorpedeiro em uma doca seca de reparos em Java, na Indonésia, forçando sua tripulação a abandonar o navio enquanto as forças japonesas se aproximavam.

Proa do USS Stewart (Ocean Infinity)

A popa (Ocean Infinity)

Outra vista da popa (Ocean Infinity)

Um ano depois, o reparado Stewart foi convocado para o serviço da Marinha Imperial Japonesa como Barco patrulha nº 102, e os pilotos aliados começaram a relatar avistamentos de um velho contratorpedeiro americano operando bem atrás das linhas inimigas – dando origem à lenda do “Navio Fantasma do Pacífico”.

Mistério resolvido

O mistério só foi resolvido depois do fim da guerra, quando os maltratados Stewart foi encontrado flutuando em Kure, no Japão.

Recomissionada de volta à Marinha dos EUA no que foi descrito como uma "cerimônia emocionante" em 29 de outubro de 1945, ela foi rebocada para casa em São Francisco para "sepultamento no mar" como um navio-alvo em 24 de maio de 1946, absorvendo foguetes, tiros navais e metralhadoras por mais de duas horas antes de afundar.

Oficiais saúdam enquanto o hino nacional dos EUA é tocado durante a cerimônia de recomissionamento em Stewart's foredeck, enquanto atracado em Hiro Wan, Japão. O novo oficial comandante, Tenente-Comandante Harold H Ellison, é o terceiro da direita (Marinha dos EUA / Arquivos Nacionais)

Chegando a reboque na Baía de São Francisco, Califórnia, no início de março de 1946 (Donald M McPherson / Comando de História e Patrimônio Naval dos EUA)

A história do USS Stewart foi mantido vivo por historiadores e entusiastas navais, mas mais de 78 anos se passaram antes que seu local de descanso final fosse encontrado.

oceano infinito queria testar algumas de suas novas tecnologias submarinas, então consultou outras organizações envolvidas na expedição para identificar um alvo útil de interesse público. Só agora revelado, no início de agosto, a empresa enviou três AUVs HUGIN 6000 para procurar os destroços do USS Stewart.

Equipados com sonar de abertura sintética de alta resolução e sistemas de eco-sonda multifeixe, os AUVs foram programados para conduzir uma busca simultânea de 24 horas em uma extensa área do leito marinho. Isso resultou em uma imagem clara do navio afundado emergindo de uma profundidade de 1,070 m.

Imagem multifeixe do USS Stewart (Oceano Infinito)

Em grande parte intacto

As varreduras iniciais mostraram 96m Stewart estar em grande parte intacto, com seu casco descansando quase verticalmente no fundo do mar. O nível de preservação é classificado como excepcional para uma embarcação de sua idade, tornando-o potencialmente um dos exemplos mais bem preservados de um contratorpedeiro “fourstacker” da Marinha dos EUA conhecido por existir.

Um levantamento adicional de sonar de alta resolução foi então realizado, juntamente com uma inspeção visual detalhada do local usando um ROV para fornecer um feed de vídeo ao vivo para especialistas em terra. Os dados produzidos estão sendo fornecidos ao Cordell Bank National Marine Sanctuary para dar suporte a futuras avaliações ambientais e ao Comando de História e Patrimônio Naval para auxiliar no gerenciamento futuro do site.

Stewart, já tendo sido bombardeado por aeronaves, é atacado por um canhão de 40 mm (Marinha dos EUA / Arquivos Nacionais)

Afundando sob fogo em 24 de maio de 1946. A bandeira japonesa pintada no meio do navio reflete o serviço de Stewart de 1943 a 1945 como Barco Patrulha 102 (Marinha dos EUA / Arquivos Nacionais)

USS StewartOs marinheiros de 's passaram a se referir ao seu navio como “RAMP-224”, uma combinação do número do casco da Marinha e um termo de gíria da época para prisioneiros de guerra que retornavam ou “Pessoal Militar Aliado Recuperado”. “É claro que eles pensaram em Stewart mais como um companheiro de bordo do que um navio”, comentou Fundação Patrimônio Aéreo/Marítimo presidente Russ Matthews.

“Sei que falo por toda a equipe da expedição quando digo que estamos todos muito satisfeitos por termos ajudado a honrar o legado e a memória desses veteranos mais uma vez”, disse o Dr. James Delgado, da Pesquisar.

“O USS Stewart representa uma oportunidade única de estudar um exemplo bem preservado do design de destroyer do início do século XX. Sua história, do serviço da Marinha dos EUA à captura japonesa e vice-versa, o torna um símbolo poderoso da complexidade da Guerra do Pacífico.”

