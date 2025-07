Proa de cruzador icônico da Segunda Guerra Mundial é encontrada nas Ilhas Salomão

@martink72

#askmark Como prendo uma lanterna piscante no meu cilindro duplo ou simples para que meu companheiro possa me ver/encontrar mesmo com pouca visibilidade ou à noite? O cordão típico desses equipamentos sempre deixa a luz incidir para baixo, obscurecendo-a.

Bem-vindo à Revista Scuba Diver! Somos apaixonados por tudo relacionado ao mundo subaquático. Como uma revista de distribuição gratuita na Europa, Nova Zelândia e América do Norte, trazemos as últimas novidades em mergulho, desde destinos épicos de viagem e avaliações honestas de equipamentos até conselhos de especialistas, notícias e histórias inspiradoras sobre o mundo subaquático.



Seja você um mergulhador experiente ou esteja apenas começando sua jornada subaquática, nosso conteúdo foi criado para mantê-lo informado, inspirado e pronto para o seu próximo mergulho. Entre, explore e mantenha-se conectado ao mundo do mergulho autônomo conosco! Junte-se a nós e nunca perca uma aventura!



