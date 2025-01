Os últimos mergulhos para descoberta de naufrágios levantam questões

Arqueólogos marítimos descobriram dois naufrágios de ferro do século XIX perto de El Jadida, no Marrocos, de acordo com um relatório do Centro Nacional de Estudos e Pesquisas sobre Patrimônio Subaquático do país.

Uma das embarcações fica perto da praia da cidade e a outra perto da entrada do seu antigo porto. Este foi um dos portos comerciais marroquinos mais importantes na segunda metade do século XIX, apesar de sua entrada notoriamente complicada, sem quebra-mares para acalmar as águas agitadas do Atlântico.

Os navios documentados como tendo afundado enquanto tentavam negociar a entrada incluem l'Alcyne, l'Amazone, Le Maroc, La Marne e O Papin, e a tarefa de identificar os destroços já está em andamento.

Mergulhador em um dos naufrágios

O centro de pesquisa faz parte do Ministério da Juventude, Cultura e Comunicação, que tem se esforçado para explorar e documentar o patrimônio subaquático do Marrocos.

Corrida de suprimentos otomanos

Enquanto isso, o que se acredita ser um naufrágio otomano da Primeira Guerra Mundial foi descoberto na cidade turca de Akcakoca, no Mar Negro, que fica na província de Duzce, a leste de Istambul.

Um pescador submarino relatou ter encontrado o local na primavera de 2024. Ele mostrou imagens tiradas com sua câmera montada em seu arpão para especialistas em Universidade de Duzce, que mais tarde organizou uma série de mergulhos no local.

Eles relataram agora que a construção do navio de 50-60 m e a “munição semelhante a um torpedo” encontrada a bordo sugerem que se tratava de um navio de guerra da Primeira Guerra Mundial.

Três navios otomanos, o Bezm-i Alem, Mithat Pasha e Bahr-i Ahmer, desapareceu durante uma missão para entregar suprimentos urgentes às tropas envolvidas na Batalha de Sarikamish em novembro de 1914, e os pesquisadores estão investigando a possibilidade de que o naufrágio seja uma dessas embarcações.

Tropas na Batalha de Sarikamish

O navio sofreu danos significativos, embora ainda não esteja estabelecido se isso foi causado por uma explosão ou pelo mar agitado.

A equipe precisa de permissão da Turquia Ministério da Cultura e Turismo para escavar os destroços, mas espera realizar um projeto de pesquisa abrangente enquanto historiadores militares analisam as munições e outros itens encontrados no local do naufrágio.

Rota comercial oriental

No arquipélago de Lakshadweep, a oeste da Índia, no Mar Arábico, mergulhadores de um clube chamado Brannadives encontraram o que eles acreditam ser o naufrágio de um navio armado europeu do século XVII ou XVIII.

Os mergulhadores estavam explorando águas rasas (5 m) da lagoa em busca de vida marinha perto da ilha de Kalpeni quando encontraram os destroços em 4 de janeiro.

Kalpeni em Lakshadweep (Shagil Kannur)

O navio, completo com canhão e âncora, estava a oeste da ilha. Os mergulhadores entraram em contato com especialistas do Departamento de Ciência e Tecnologia que, com base no tamanho do naufrágio, novamente estimado em 50-60 m, e construção em ferro ou ferro/madeira, especulam que poderia ser um navio de guerra português, holandês ou britânico. Esta seria a primeira descoberta desse tipo na região.

Os séculos XVII e XVIII viram nações europeias disputando o controle das rotas comerciais entre o Oriente Médio e o Subcontinente Indiano. O grupo de mergulho planeja proteger o local até que os arqueólogos marítimos consigam realizar uma investigação completa.

Mazarron II finalmente erguido

Réplica de Mazarron II (Nanosanchez)

Finalmente, o trabalho de transferência de um antigo naufrágio fenício para a costa sudeste da Espanha foi concluído. O projeto foi anunciado pela primeira vez há quase quatro anos, conforme relatado em Divernet.

O barco de 8 m de comprimento foi apelidado de Mazarron II porque afundou perto do que é hoje a cidade de Mazarron há 2,600 anos. Durante séculos, o navio, que transportava uma carga de lingotes de chumbo, foi preservado sob uma cobertura de areia.

Desde sua descoberta em águas de 2 metros de profundidade, perto da praia de Playa de la Isla, em 1994, ele foi artificialmente envolto em água para proteção, além de amplamente estudado e replicado.

No entanto, em risco de tempestades e desenvolvimento costeiro, foi finalmente decidido que seria mais seguro trazer os restos mortais para terra para conservação e análise. O projeto foi liderado por mergulhadores arqueológicos do Universidade de Valência.

