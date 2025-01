Naufrágios de Lego estão a caminho de Chatham

Mergulhadores de naufrágios e suas famílias que gostam de Lego podem gostar de visitar o Chatham Historic Dockyard em Kent este ano para ver sua exposição "Brickwrecks: Sunken Ships in Lego Bricks".

Mais de 170,000 tijolos e 1,336 horas de trabalho foram usados ​​para criar a exposição, que foi originalmente montada na Austrália. Ela será realizada em Chatham de 8 de março a 31 de agosto.

Idealizado pelo construtor profissional de Lego Ryan 'The Brickman' McNaught em parceria com a Museu Marítimo Nacional Australiano, o show explora nove naufrágios famosos, desde os tempos antigos até os modernos, por meio de modelos detalhados que variam de 1 a 3 m de comprimento.

O mais antigo representado é o Uluburun, de cerca de 1300 a.C., descoberto na costa da Turquia e mostrado tanto como um naufrágio quanto como teria sido em vida; e, dos tempos medievais, o navio chinês agora conhecido como naufrágio Shinan, que afundou em 1323 perto de ilhas de mesmo nome na costa da Coreia do Sul.

A Batávia (WNMM)

Dois naufrágios do início do século XVII são o navio de guerra sueco bem preservado Vasa, afundado no porto de Estocolmo em 1628, e o comerciante holandês Batavia, que encontrou seu fim na Austrália Ocidental no ano seguinte.

HMS Pandora foi perdido em 1791 enquanto perseguia o Recompensa amotinados na Grande Barreira de Corais e é retratado como meio enterrado na areia; enquanto os navios de expedição de Sir John Franklin, HMS Terror e HMS Érebo, ambos equipados em Chatham, naufragou no Canadá em 1848 enquanto procurava a Passagem Noroeste.

Naufrágio do Titanic (ANMM)

Inevitavelmente, a exposição também inclui o RMS Titânico. O navio de luxo é visto partido em dois e com suas chaminés destacadas em sua descida ao fundo do Atlântico Norte em 1912.

O único naufrágio do século XXI incluído é o navio porta-contentores da Libéria Rena, naufragou no recife Astrolabe, na Nova Zelândia, em 2011, causando o pior desastre ambiental marítimo do país, com a dispersão de materiais perigosos, óleo combustível pesado e diesel marítimo a bordo.

O navio porta-contêineres Rena (WAM Rebecca Mansell)

Competição de construção naval

Além dos modelos e das histórias de fundo que os acompanham, Brickwrecks oferece elementos interativos e exposições multimídia que abordam a arqueologia marítima, a exploração de naufrágios e seu impacto ambiental.

Visitantes de todas as idades são convidados a experimentar diversas técnicas arqueológicas e aprender mais sobre as mais recentes tecnologias usadas em descobertas subaquáticas.

Eles também serão incentivados a construir suas próprias criações de Lego inspiradas nos naufrágios em exposição, com os esforços considerados melhores sendo incluídos na exposição mais ampla.

Esta competição, com peças de Lego e prêmios de ingressos para o estaleiro em oferta, tem três categorias de idade: 8 anos ou menos, 9 a 17 anos e 18 anos ou mais, e será lançada no "Dia Internacional do Lego", na terça-feira, 28 de janeiro.

A Naufrágios a exibição está incluída com ingressos de admissão anual para Chatham Historic Dockyard. Eles custam £ 28.50 (online) e £ 18 para crianças (os ingressos para famílias custam £ 77).

