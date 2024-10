Voz mal ouvida jogou caçadores de naufrágios do submarino HMS Trooper por 25 anos

Um submarino britânico que desapareceu em outubro de 1943 com a perda de 64 homens após uma missão secreta no Mar Egeu foi encontrado a 253 m de profundidade por uma equipe de pesquisa subaquática liderada pelo caçador de naufrágios grego Kostas Thoctarides. HMS Soldado é o oitavo submarino naufragado que sua equipe descobriu.

A descoberta ocorreu na 15ª expedição em busca do naufrágio — e somente depois que uma antiga suposição contida em um livro antigo foi finalmente abandonada.

Quando a Itália se rendeu em setembro de 1943, os alemães pretendiam negar aos Aliados o controle das Ilhas do Dodecaneso. Foi nessa época que os britânicos enviaram Soldado, comandada pelo tenente John S Wraith, de Beirute ao Mar Egeu em sua oitava patrulha de guerra.

O submarino classe T de 84 m estava armado com um canhão de 4 polegadas e um canhão de .303, onze tubos de torpedos de 21 polegadas e 17 torpedos.

Soldado HMS

Sua tarefa inicial, e última ação conhecida, foi desembarcar três agentes secretos em Kalamos, em Evia. Nas primeiras horas de 1º de outubro, ela os deixou em terra com 400 kg de suprimentos. Um deles, o Major Georgios 'Toby' Diamantopoulos, do serviço de inteligência grego, mais tarde entrou na Atenas ocupada para realizar uma missão chamada Operação Erupção.

Oficiais e tripulação do HMS Trooper (RN Submarine Museum Gosport)

Em 5 de outubro, com base em informações de que o Germand poderia estar desembarcando na ilha de Leros, Soldado recebeu ordens de patrulhar entre Naxos e Ikaria. Nada mais foi ouvido do submarino.

Voz alta

Ao amanhecer de 14 de outubro, o caique tripulado britânico LS8, da Flotilha Levant Schooner, relatou ter encontrado um submarino britânico classe T que emergiu ao seu lado na Baía de Alinda, Leros.

O capitão do caique, Tenente-Comandante Adrian Seligman, acreditou ter ouvido a voz distintamente alta do Tenente Wraith, então concluiu que o submarino estava Soldado, como ele explicou mais tarde em seu livro Guerra nas Ilhas.

O livro de Adrian Seligman

A sua suposição foi aceite como correcta porque coincidiu com uma ordem do comandante do 1.º Esquadrão de Submarinos para Soldado para prosseguir para a área, onde a colocação de minas foi posteriormente descoberta. Mas depois que o submarino não retornou a Beirute até 17 de outubro, ele foi declarado perdido.

Sinal naval relatando a perda do HMS Trooper (Κostas Thoctarides / Arquivos Nacionais)

Aceitando as evidências do Tenente-Comandante Seligman, os pesquisadores gregos de naufrágios estavam procurando Soldado desde 1998, diz Thoctarides, vasculhando arquivos britânicos e realizando buscas submarinas. Quatorze expedições malsucedidas ao Dodecaneso se concentraram em 10 campos minados ao redor de Leros e, mais tarde, Kalymnos e Kos.

Foi durante sua última investigação que Thoctarides e o colega pesquisador Spyros Vougidis perceberam que o Tenente-Comandante Seligman estava enganado. Estudando registros e relatórios de outros submarinos britânicos, eles descobriram que um comandante havia registrado um encontro com um caique exatamente como Seligman havia descrito – mas tinha sido o HMS Torbay ele tinha visto, não HMS Soldado.

Os pesquisadores foram enganados durante anos e, como resultado das novas informações, a área de busca foi alterada em 2023, do Dodecaneso para campos minados no Mar Egeu.

15ª expedição

O lançador de minas alemão Dragão tinha terminado de colocar 287 minas em cinco campos ao norte de Donoussa em 26 de setembro, o mesmo dia Soldado tinha navegado de Beirute. Esta era a área que ela tinha sido ordenada a patrulhar entre 6 e 9 de outubro antes de seguir para Leros.

A 15ª expedição da equipe agora se concentra em locais no Mar Icário, uma área difícil de pesquisar por causa dos fortes ventos e correntes. O naufrágio foi descoberto em águas territoriais internacionais ao norte de Donoussa em um dos Dragãocinco campos minados, usando tecnologia de sonar CHIRP. Um Super Achille ROV foi então enviado para coletar imagens.

Kostas Toctarides

O momento em que o naufrágio foi localizado (Kostas Thoctarides)

Soldado agora se sabe que afundou lá no início de 7 de outubro, e está partido em três. Nenhuma intervenção ou perturbação foi feita no que é um túmulo de guerra, diz Thoctarides, e a comparação com os planos originais do submarino foi suficiente para fornecer identificação positiva do naufrágio.

“Isso confirma um naufrágio muito violento, devido a uma explosão catastrófica de mina”, diz o caçador de naufrágios. “A mina alemã do tipo EMF continha 350 kg de explosivo hexano. O resultado da explosão foi o naufrágio imediato e rápido, com o submarino se partindo em três pedaços separados.

Escotilha de carregamento de torpedos no convés dianteiro. O guindaste de carregamento com o controle em forma de roda e a escada no convés estão na posição de montagem (Kostas Thoctarides)

“Primeiro a proa afundou, depois a popa e, por último, a seção central, que permaneceu na superfície por alguns minutos. A proa e a popa estão no fundo do mar bem próximas, enquanto a torre de comando do submarino se partiu e está localizada um pouco mais longe. A cena é bem assustadora.”

A proa está em um ângulo de 5° para a frente, tendo a ruptura ocorrido onde o compartimento de acomodação da tripulação estava localizado.

Uma onda de choque varreu o compartimento de acomodação da tripulação (Kostas Thoctarides)

“Os planos dianteiros estão dobrados, uma indicação de que, em combinação com os periscópios abaixados, o telégrafo da sala de máquinas na ponte está na posição 'meio à frente', e a escotilha aberta na torre de comando leva à conclusão de que o submarino estava navegando na superfície no momento da explosão”, diz Thoctarides.

A seção central tem uma lista de 7° de estibordo, e os padrões do periscópio e a antena do radar estão abaixados. “A escotilha da torre de comando está aberta e os telégrafos do convés superior estão na posição de meia proa. A porta interna que leva à sala de máquinas está aberta. A seção central quebrou onde a porta estanque da sala de máquinas está localizada.

A torre de comando (Kostas Thoctarides)

A porta interna que leva à sala de máquinas está aberta. A seção central do navio quebrou onde a porta estanque da sala de máquinas está localizada (Kostas Thoctarides)

“A visão do compartimento de acomodação, que foi completamente varrido pela explosão, é chocante. As escotilhas que levam à arma estão fechadas, e a arma inteira está faltando em sua posição no convés.”

A seção de popa sofreu o menor dano, diz Thoctarides, e mostra uma pesada lista de estibordo de 43°. “A antena do localizador de direção está visível no convés, em excelentes condições. Os hidroaviões de ré estão na posição normal.”

O localizador de direção (Kostas Thoctarides)

A popa, com os hidroaviões de popa e lemes de direção na posição central. A hélice de bombordo também é visível (Kostas Thoctarides)

Esforço extenuante

Thoctarides começou como mergulhador comercial em 1987 e dirige as empresas Serviços de ROV e os votos de Planeta azul centro de mergulho em Lavrio, perto de Atenas.

O filho de SoldadoO comandante do , Capitão Richard S Wraith CBE, seguiu seus passos para se tornar um oficial da Marinha Real. “Estou ciente há muitos anos do esforço extenuante da equipe de pesquisa grega para localizar os destroços do submarino e agora estou muito satisfeito e animado que seus esforços foram recompensados”, ele comentou.

“Espero que qualquer familiar daqueles que se foram com meu pai possa usar a localização definitiva de Soldado como um ponto focal para ajudar a enterrar quaisquer memórias de seus entes queridos.”

