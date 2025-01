Mergulhadores do Mar do Norte encontram naufrágio da Segunda Guerra Mundial que continuou queimando

O que por muito tempo foi considerado um naufrágio de submarino foi identificado pelo grupo alemão de mergulho em naufrágios do Mar do Norte, Tidal Divers, como um navio a vapor chamado Lotte Halm, cuja carga combustível foi incendiada por bombardeiros britânicos durante a Segunda Guerra Mundial.

O grupo agora produziu um relatório detalhado sobre o navio que encontraram em outubro passado, quando os membros mergulharam para investigar uma marca quase 40 km ao norte de Nordeney, na costa alemã do Mar do Norte.

RIB da Tidal Divers equipado com sonar de varredura lateral (Die Gezeitentaucher)

Situado a cerca de 35 m de profundidade, ele havia sido classificado nas cartas náuticas como um submarino pela Agência Federal Marítima e Hidrográfica Alemã (BSH), então os mergulhadores ficaram surpresos ao encontrar um navio a vapor de ferro.

A seção de popa estava em seu lado estibordo até a sala da caldeira, enquanto o resto do navio estava invertido. A hélice de ferro de quatro pás de bombordo estava exposta e o parafuso de estibordo estava meio enterrado no lodo.

Hélice de bombordo no Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Detalhes do naufrágio (Die Gezeitentaucher)

A lâmina do leme estava faltando, embora as dobradiças no poste de popa estivessem visíveis, e os dois motores a vapor de expansão tripla estavam a cerca de 9m dali, enquanto a caldeira de bombordo estava deitada de lado a 15m da popa. O mastro de aço se projetava por baixo dos destroços no meio do navio.

Modelo de naufrágio 3D

A equipe, que é liderada pelo experiente pesquisador de naufrágios Holger Buss, registrou o naufrágio em detalhes para que um modelo 3D fotogramétrico pudesse ser produzido. Eles então compararam os resultados com registros dos muitos navios que desapareceram na área.

Modelo fotogramétrico 3D da Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Com base no comprimento de 71 m do naufrágio, no design do seu motor, que correspondia aos dados mantidos pelo Lloyds de Londres, e na descrição memorável do naufrágio nos diários de guerra, a estimativa inicial da equipe de que este poderia ser o Lotte Halm foi confirmado.

Embora o navio tenha afundado durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi construído como um petroleiro para a Marinha Alemã no início da Primeira Guerra Mundial. Mais tarde, ele foi convertido em um navio de carga, mas recebeu o Lotte Halm nome somente em 1927, após ser adquirido por uma empresa de navegação de Colônia.

A Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Em 14 de agosto de 1941, o navio transportava madeira de Sundsvall, na Suécia, para Papenburg, na Alemanha. De Cuxhaven, ela recebeu ordens da Kriegsmarine para seguir um navio de carga norueguês, o Marvel, e os dois navios foram atingidos por uma tempestade.

Três bombardeiros leves Bristol Blenheim da RAF Watton em Norfolk os atacaram usando bombas incendiárias às 6.45hXNUMX, causando uma série de explosões estruturais no Lotte Halm e sua carga de madeira pegaram fogo, além da morte de quatro tripulantes.

Os outros sete, incluindo o capitão Josef Bielsky, conseguiram escapar em um bote salva-vidas e foram resgatados pelo Marvel e levado para a ilha de Borkum.

Ainda queimando

Enquanto isso o caçador de minas M572, barco patrulha V1105 e puxar Atlântico passou a noite e o dia seguinte tentando apagar o fogo no agora ancorado Lotte Halm para que o navio pudesse ser rebocado até o porto.

Na noite seguinte, eles abandonaram a luta e, em vez disso, foram feitas tentativas de afundar o navio por meio de bombardeios e cargas de profundidade. Ele havia se afastado, ainda queimando, embora no dia seguinte seu mastro e uma lança de carga tenham sido avistados.

Quatro caça-minas usaram sonar para procurar sem sucesso os destroços durante os seis dias seguintes, após os quais foi decidido que o Lotte Halm não representava mais nenhum perigo à navegação.

(Os gezitentaucher)

Mergulhadores de maré encontraram o navio usando seu RIB equipado com sonar de varredura lateral do porto de Norddeich. A equipe de nove mergulhou usando conjuntos duplos de nitrox em configuração DIR.

