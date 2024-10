Terremoto escondeu naufrágio – mas a ciência o encontrou

Era uma embarcação bem pequena, mas um rebocador que afundou no lago Nahuel Huapi, no norte da Patagônia, no início do século XX, havia adquirido um status semimítico quando cineastas se uniram a geólogos para resolver o mistério do paradeiro do naufrágio.

Nahuel Huapi é um lago andino alongado entre as províncias de Rio Negro e Neuquén, na Argentina, e é descrito como tendo uma geografia complexa com seus vários braços, penínsulas e ilhas.

Fotografia do rebocador Helvecia II (Arquivo Visual Patagônico)

A produtora local Acuanauta Films estava realizando um documentário de longa-metragem intitulado A Busca Por Helvecia, baseado na história do rebocador do lago há muito perdido Helvécia II. No entanto, estava enfrentando grandes dificuldades para localizar os destroços até que solicitou ajuda ao Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina (CONICET).

O rebocador rebocava barcaças que transportavam produtos manufaturados entre a Argentina e o Chile e era conhecido por ter afundado em Nahuel Huapi em 1906, em algum lugar perto da cidade portuária de San Carlos de Bariloche, onde a empresa cinematográfica estava sediada. Ao longo dos anos, as especulações sobre as razões do naufrágio variaram de uma explosão e uma onda gigante a sabotagem.

O diretor de cinema e mergulhador Nicolas Mazzola ouviu muitas histórias sobre Helvécia II de seu falecido pai. Nos anos desde 2020, ele vinha tentando encontrar o naufrágio usando uma ecossonda enquanto, ao mesmo tempo, reconstruía sua história, e eventualmente concluiu que um deslizamento de terra subaquático deve tê-lo deslocado de seu local original.

Onda de tsunami

Mazzola soube que uma equipe do CONICET estava estudando o “Grande Terremoto” de 1960 na região, durante o qual o movimento sísmico desencadeou um deslizamento de terra perto de Bariloche, causando o colapso de um píer junto com barcos atracados e gerando uma grande onda de tsunami.

O diretor se perguntou se o naufrágio de Helvécia II pode ter sido deslocado dessa forma em algum momento, talvez ficando enterrado em sedimentos, e se sua realocação poderia ser calculada cientificamente.

Grupo de Estudos Ambientais do CONICET em visita de campo ao lago Nahuel Huapi (CONICET)

Especialistas em sistemas lacustres do CONICET, pertencentes ao Grupo de Estudos Ambientais do Instituto Andino Patagônico de Tecnologias Biológicas e Geoambientais, aceitaram o desafio.

Sua equipe analisou todos os dados já coletados da área, mas não encontrou nada significativo. Eles então se voltaram para registros batimétricos de alta resolução tanto da área original de busca do naufrágio quanto das áreas ao redor, aplicando sua expertise em “limnogeologia”.

“Investigamos eventos que afetam e afetaram os lagos da região no presente e no passado, como eventos sísmicos, deslizamentos de terra, inundações ou instabilidade costeira, tsunamis lacustres e erupções vulcânicas, entre outros”, disse o pesquisador do CONICET Gustavo Villarosa, que liderou o Helvécia II equipe. Os estudos são usados ​​para ajudar a entender os riscos para populações costeiras e atividades turísticas, comerciais e recreativas.

Gustavo Villarosa com a equipe de pesquisa (CONICET)

“Expandimos a busca para uma área adjacente e lá vimos uma silhueta com formato e dimensões consistentes com o barco a vapor, então recomendamos a busca neste ponto”, disse Villarosa.

“Realizamos diversas buscas na área, utilizando diversos métodos de varredura, até que os responsáveis ​​pelo fornecimento dos equipamentos de robótica subaquática, da empresa Pancora Robotica Submarina, de Bariloche, nos informaram da detecção do navio”, disse Mazzola.

Imagem de varredura lateral (CONICET)

Tendo visto a filmagem de parte do lado estibordo e da popa do naufrágio, os cineastas então realizaram seus próprios mergulhos. “Quando vi o navio, minha alma se encheu de felicidade”, disse Mazzola.

"Muitos sentimentos"

“Ver um naufrágio real, que foi uma tragédia, sendo o primeiro a vê-lo em tanto tempo, gerou muitos sentimentos”, disse o colega cineasta Lucas Bonfanti.

Primeira imagem subaquática do Helvecia II (Nicolas Mazzola)

“Debaixo d’água, olhamos um para o outro, começamos a comemorar, demos algumas voltas e Nicolas pegou a câmera e apontou para o naufrágio para que ele pudesse ser visto na superfície. Tiramos fotos e filmamos. Depois, houve muita emoção.”

A Administração de Parques Nacionais (APN) agora incorporou o naufrágio em seu Registro Nacional de Patrimônio Cultural. Um trailer estendido para o filme de 85 minutos A Busca Por Helvecia (em espanhol) pode ser visto em Filmes Acuanata site.

