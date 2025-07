Museus RN e Scapa recuperam artefatos de vanguarda

Um sino e artefatos relacionados a armas do navio de guerra HMS da Primeira Guerra Mundial Vanguarda foram recuperados por mergulhadores em Scapa Flow em nome do Museu Nacional da Marinha Real (NMRN).

Acredita-se que o naufrágio do navio em 1917 tenha resultado na maior perda acidental de vidas em um único incidente na história da Marinha Real.

Os objetos foram identificados há oito anos, depois que uma equipe de mergulho marcou o centenário do naufrágio do navio em 1917, passando 500 horas mapeando o local do naufrágio, que se espalhou por uma vasta área devido à força das explosões que afundaram o navio. pesquisa adicional foi realizado em 2023.

HMS Vanguarda foi um Dreadnought de 19,560 toneladas lançado em Barrow-in-Furness em 1909 e entrou em ação na Batalha de Jutlândia em 1916.

O encouraçado HMS Vanguard foi perdido em 1917 (Royal Navy)

Grande parte de sua carreira foi passada na patrulha do Mar do Norte, mas em 9 de julho de 1917, uma série de revista Explosões ocorreram enquanto ele estava ancorado em Scapa Flow. Ele afundou em minutos, com apenas dois dos 848 oficiais e tripulantes sobrevivendo.

O naufrágio, que jaz a 34 metros de profundidade, foi protegido como túmulo de guerra apenas em 1984, época em que já havia sido amplamente recuperado em busca de metais não ferrosos. As seções centrais foram recolhidas para sucata, embora outras, incluindo a proa e a popa, permanecessem intactas no fundo do mar.

HMS Vanguarda é um Naufrágio Soberano Imunológico, portanto, o mergulho requer permissão especial do Ministério da Defesa. O projeto para resgatar os artefatos, concebido pela NMRN e pelo Museu Scapa Flow, levou três anos para ser concluído.

Foi realizado com o total apoio da Projeto de fotos da equipe Vanguard, que está tentando coletar fotografias de toda a tripulação do navio de guerra por meio de seus descendentes e outros órgãos, incluindo o Receptor de Naufrágios e o MoD.

Janela de seis dias

Uma equipe de mergulho voluntária operando no barco fretado Orkney Husky, assim como nas pesquisas anteriores, teve uma janela de seis dias a partir de 29 de junho para recuperar os artefatos, trabalhando em uma área que se estendia por mais de 750 m do local do naufrágio.

O sino, que havia sido distorcido pela explosão que o arremessou para fora do navio, ficava a cerca de 200 m do local principal, com um buraco no topo onde antes havia uma coroa.

Placa de campanha do Nilo da Vanguard (Pesquisa HMS Vanguard 2023 / Marjo Tynkkynen)

Também foram trazidos à superfície um tampão ou tampão para cano de arma, supostamente feito de crina de cavalo e couro, e um emblema de metal comemorativo da Batalha do Nilo, de um dos canhões principais. Este exibia um busto do Almirante Lord Nelson, que havia capitaneado uma Vanguarda.

Após a conservação pelo Museu Nacional da Marinha Real, os artefatos serão emprestados a Orkney Museu Scapa Flow para exibição. O sino principal do navio pode ser visto no Museu da Doca em Barrow-in-Furness.

Sino do HMS Vanguard em exposição no Museu Barrow's Dock

Os dreadnoughts da Marinha Real carregavam de três a cinco sinos. Além do sino do navio principal, provavelmente havia um sino no tombadilho, um na sala de máquinas e outros menores para cada um dos botes do navio e para a sala dos oficiais.

