Southend recebe atualização sobre naufrágio em Londres

Uma nova exposição dedicada aos destroços do século XVII do London está em andamento no Museu Central de Southend. "The London Shipwreck: Her Final Voyage" ficará em cartaz até o final de maio do ano que vem.

O museu já tem uma exposição permanente de artefatos recuperados do naufrágio do século XVII, mas a nova mostra se concentra na “viagem final” de preservação realizada pelos itens entre sua recuperação e exibição.

Novas técnicas de conservação e análises científicas conduzidas sobre os objetos sob a orientação de Inglaterra histórica ao longo dos anos revelaram uma série de informações históricas inesperadas, dizem os curadores.

A exposição inclui uma série de artefatos nunca antes vistos, agora fora de conservação, cuja estrela é a carruagem de madeira que teria contido um dos canhões do navio de guerra, um dos poucos do seu tipo existentes.

Reconstrução CGI de Londres (Touch Productions)

A London era um navio de guerra de segunda categoria, com 76 canhões, mais conhecido por ter escoltado Carlos II de volta à Inglaterra durante a Restauração. Em 1665, enquanto se preparava para se juntar à frota na Segunda Guerra Anglo-Holandesa, o navio sofreu uma explosão catastrófica de pólvora no estuário do Tâmisa, perto de Southend, matando cerca de 300 das 350 pessoas a bordo.

O naufrágio agora se divide em duas partes e é considerado um Naufrágio Protegido. Ao longo dos anos, as mudanças de maré e o tráfego intenso de navios expuseram partes do sítio, revelando mais de seus artefatos notavelmente bem preservados, mas também ameaçando a resistência do naufrágio.

sapato do tripulante

Deadeye

A London O naufrágio também se tornou famoso por ter sido confiado a uma pequena equipe de mergulhadores locais dedicados, liderados pelo curador Steve Ellis, e sua história pode ser encontrado em outro lugar on Divernet.

A nova exposição pode ser vista no Museu Central Entre quartas e domingos, das 11h às 5h. Os ingressos custam £ 4.50 para adultos e £ 2.50 para crianças.

