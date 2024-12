Moedas de ouro roubadas de naufrágio espanhol são recuperadas

Trinta e sete moedas de ouro avaliadas em mais de US$ 1 milhão e roubadas dos naufrágios da frota de 1715 na Costa do Tesouro da Flórida foram recuperadas pela Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida — no que a FWC descreve como um marco importante em sua longa investigação sobre o roubo e tráfico de artefatos.

A Frota de 1715 representa cerca de uma dúzia de navios-tesouro espanhóis que afundaram durante um furacão na costa da Flórida há mais de 300 anos. Os artefatos recuperados dos naufrágios são protegidos por leis estaduais e federais – mas mesmo agora 13 moedas continuam desaparecidas.

Em 2015, membros da família Schmitt, trabalhando como operadores de salvamento contratados para a empresa de responsabilidade limitada 1715 Fleet – Queens Jewels, descobriram um tesouro de 101 moedas de ouro dos naufrágios espanhóis, de acordo com a FWC.

Cinquenta e uma dessas moedas teriam sido relatadas corretamente às autoridades, mas a existência das outras 50 não foi revelada.

Marcador histórico da frota de 1715 (Leonard J DeFrancisci)

Os investigadores da FWC colaboraram com o FBI depois que novas evidências surgiram em junho sobre a venda ilegal de várias moedas de ouro roubadas entre 2023 e 2024, um crime que eles associaram ao membro da família Eric Schmitt.

Munidos de vários mandados de busca, eles recuperaram moedas de casas e cofres, além de cinco de um leiloeiro da Flórida, que teria comprado as moedas de Schmitt sem saber.

“Avançado digital A perícia identificou metadados e dados de geolocalização que vinculam Eric Schmitt a uma fotografia das moedas roubadas tirada no condomínio da família Schmitt em Fort Pierce”, diz o FWC.

“Também foi descoberto que Eric Schmitt pegou três das moedas de ouro roubadas e as colocou no fundo do oceano em 2016 para serem encontradas pelos novos investidores da 1715 Fleet – Queens Jewels.” Schmitt foi acusado em um tribunal estadual de vender propriedade roubada.

O ESB ( FWC diz que trabalhou em estreita colaboração com especialistas em preservação histórica para avaliar e autenticar os artefatos, que devem ser devolvidos aos seus custodiantes, conforme exigido por lei. Diz que também está empenhada em recuperar as 13 moedas roubadas restantes “e levar os envolvidos em sua venda ilegal à justiça”.

