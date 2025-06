Telegraph de trágico naufrágio volta para casa

Um telégrafo sem fio Marconi que desapareceu após ser recuperado por um mergulhador na década de 1970 foi reunido com outros artefatos relacionados ao pior desastre marítimo em tempos de paz do Canadá, no Imperatriz da Irlanda Museu em Rimouski, Quebec.

O museu faz parte do Sítio Histórico Marítimo de Pointe-au-Père, localizado em torno de uma estação de farol no Rio São Lourenço.

Sítio Histórico Marítimo de Pointe-au-Père (Patrick Matte)

A Imperatriz, um transatlântico canadense do Pacífico, estava indo para o leste em direção a Liverpool quando colidiu com o cargueiro norueguês Storstad em meio a uma espessa neblina ao largo de Rimouski, em direção à foz do Rio São Lourenço, em 29 de maio de 1914.

RMS Imperatriz da Irlanda (HefePine 23)

O incidente ocorreu apenas dois anos depois do Titânico O navio de 170 metros, construído pelos britânicos, havia sido construído com compartimentos estanques e estava bem equipado com botes salva-vidas. Mesmo assim, afundou em 14 minutos, causando a morte de 1,012 pessoas. O naufrágio chegou a uma profundidade de 45 metros.

Das 465 pessoas que sobreviveram, muitas podem ter sobrevivido por causa de uma mensagem de SOS enviada pelo operador Ronald Ferguson, do telégrafo sem fio Marconi.

O interruptor do sintonizador estava desligado quando a máquina foi encontrada na década de 1970, sugerindo que Ferguson havia tirado um momento para seguir esse protocolo padrão, mesmo tendo que abandonar o navio.

Ronald Stopani com sua descoberta em 1975 (SHMP)

A equipe do museu só sabia da troca porque ela podia ser vista em uma fotografia do aparelho tirada por um mergulhador.

Eles também sabiam o nome do mergulhador – Ronald Stopani –, mas pouco mais além de um endereço de 1975, disse o historiador David Saint-Pierre à CBC News. Stopani era conhecido por ter mergulhado com uma equipe americana de mergulho de Rochester, Nova York, mas a equipe do museu não sabia se ele ainda estava vivo ou, se estivesse, onde morava atualmente e se havia se apegado ao telégrafo.

Saint-Pierre enviou mensagens e ligou para qualquer pessoa que encontrasse com o sobrenome Stopani e, em janeiro deste ano, foi recompensado com uma ligação do próprio mergulhador, que agora tinha 81 anos e morava na Flórida e em Nevada.

Ele ainda tinha o telégrafo de 111 anos, que ele havia levantado do Imperatriz numa época em que não havia proibição de recuperar tais artefatos de naufrágios.

O sino do navio já está instalado no museu (SHMP)

Ele lembrou que o mergulho havia ocorrido em julho, mas que ainda havia gelo no rio. Ele disse que simplesmente inflou seu roupa seca para ajudá-lo a levantar o dispositivo de 30 kg até a superfície.

Stopani o guardou em uma caixa transparente, mais recentemente em Las Vegas, e depois de 50 anos descobriu que estava mais do que feliz em doar sua descoberta ao museu.

Um falecido amigo chamado Fred Zeller, com quem ele havia mergulhado no naufrágio e que liderou a expedição, havia dito a Stopani anos antes que ele havia doado vários artefatos e documentos para o Imperatriz da Irlanda Museu.

A museóloga Roxane Julien-Friolet (à esquerda) com a diretora do museu Hélène Théberge (SHMP)

Stopani fez o mesmo com o telégrafo, que está passando por obras de restauração, e incluiu correspondência da década de 1970 entre os dois mergulhadores com sua doação.

O operador de rádio Ronald Ferguson sobreviveu ao naufrágio e viveu até a década de 1980. Seu filho, que mora no Reino Unido, foi informado de que a máquina foi localizada.

Roxane Julien-Friolet da Imperatriz da Irlanda O museu afirmou que o telégrafo de Marconi chegou em ótimas condições. "Estamos simplesmente maravilhados e realmente honrados por ter este objeto tão importante agora em nossa coleção", disse ela.

A Sítio Histórico Marítimo de Pointe-au-Père, que também oferece acesso ao submarino HMCS da Marinha Canadense da década de 1960 Onondaga, fica aberto durante o verão até 13 de outubro.

