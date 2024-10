Milhares de itens de naufrágios do Reino Unido vão à venda

Preocupações de que a coleção histórica de milhares de itens de memorabilia marítima do Museu do Tesouro do Naufrágio de Charlestown, na Cornualha, seria vendida se concretizarão no início do mês que vem, quando eles forem leiloados em Penzance.

Divernet relatado em agosto sobre o possível encerramento do museu em St Austell e dispersão de seu conteúdo se a propriedade não pudesse ser vendida como um negócio em andamento.

A venda do conteúdo do museu representa uma grande oportunidade para colecionadores de artefatos – ainda mais porque está sendo combinada com a do “Arquivo de Naufrágios de Richard Larn OBE”.

Larn, agora com 93 anos, está entre os principais mergulhadores de naufrágios e autores do Reino Unido do século XX e, como cofundador e diretor do museu, foi responsável por reunir sua coleção inicial nas décadas de 20 e 1960.

Autoridade de naufrágios das Ilhas Britânicas, Richard Larn

A venda de Larn inclui seu arquivo pessoal de 1,630 livros, extensos arquivos de pesquisa de seu monumental projeto de 10 anos Índice de naufrágios das Ilhas Britânicas, gráficos e centenas de fotografias usadas em seus livros. Também está incluída uma seleção de artefatos de naufrágios recuperados pelo próprio Larn.

A Lay's Auctioneers of Penzance descreve os eventos como "possivelmente duas das vendas mais emocionantes que já nos pediram para realizar", e eles os realizarão ao longo de quatro dias consecutivos, com exibições começando em 1º de novembro.

A venda de um dia em Larn, em 5 de novembro, é seguida pela venda do Museu do Tesouro do Naufrágio de Charlestown, nos dias 6, 7 e 8 de novembro.

Raro e valioso

O Museu contém cerca de 7,000 itens de naufrágios, incluindo o Mary Rose, Titanic, Lusitânia e a Carta real, e todos foram oferecidos como parte do preço pedido de £ 1.95 milhão quando toda a propriedade foi colocada à venda – um preço que parece não ter sido atingido.

O atual proprietário, Sir Tim Smit, cofundador do Eden Project e proprietário dos Jardins Perdidos de Heligan, havia feito planos de contingência para leiloar as exibições caso fosse impossível vender o museu e seu conteúdo como um negócio em andamento.

Seção de popa de madeira do HMS Eagle, naufragado nas Ilhas Scilly em 1707 (Lay's Auctioneers)

Lay descreve os artefatos como “uma das coleções mais fenomenais de arqueologia marinha do mundo” e diz que alguns são “extremamente raros e valiosos”.

Catalogar a vasta coleção do museu, atualmente dividida em 1,200 lotes “e contando”, provou ser cativante e desafiador, declarou a casa de leilões. “Constantemente descobrimos que, uma vez que começamos a olhar de perto e aprender o contexto histórico, ficamos fascinados pela moeda ou arma ou qualquer relíquia que fosse, envolta em concreção marinha que tínhamos em nossas mãos.”

“Temos aprendido sobre a história de cada navio, como ele naufragou, as vidas que foram perdidas e as experiências dessas pessoas em seus últimos minutos aterrorizantes. Tem sido uma experiência igualmente educativa e humilhante.”

Artefatos de latão da carga do 'Naufrágio de Mullion Pin' de 1667, o Santo Christo de Costello (Lay's Auctioneers)

Recurso chave

Richard Larn aprendeu a mergulhar no Tâmisa em 1947 usando um conjunto de escape alemão Draeger U-boat. Depois de servir na Marinha Mercante em 1950, ele se juntou à Marinha Real, onde permaneceu por 22 anos.

Ele fez parte da primeira equipe de mergulhadores a operar em helicópteros Dragonfly, recuperando drones de alvos de artilharia em Malta. Ele se juntou ao British Sub-Aqua Club em 1957 e dirigiu o Royal Navy Sub-Aqua Club liderando inúmeras expedições internacionais de mergulho.

Sino de bronze do navio SS Grip, afundado em 1897 em Church Cove, Cornwall (Lay's Auctioneers)

Depois de pesquisar o desastre naval de Scilly em 1707, ele descobriu e investigou vários naufrágios históricos nas ilhas, incluindo o HMS Associação. Ele fundou o mergulhador comercial treinamento centro Prodive, bem como o que era então o Charlestown Shipwreck & Heritage Centre, que ele e sua esposa Bridget administraram até 1998.

Entre eles, o casal escreveu mais de 65 livros, e sua coleção de seis volumes Índice de naufrágios das Ilhas Britânicas continua sendo um recurso essencial para mergulhadores de naufrágios, historiadores marítimos e arqueólogos. A OBE de Larn em 2009 e outros prêmios reconheceram seus serviços ao patrimônio marinho.

Sapato de couro e forma de madeira da HMS Association, mergulhado e descoberto por Richard Larn em 1967 (Lay's Auctioneers)

Os horários de visitação em Penzance para a venda de Larn são: 1º e 4 de novembro, das 9h às 5h; 2 de novembro, das 9h às 1h; e para a venda do Charlestown Shipwreck Treasure Museum no museu, nos dias 2, 3, 4 e 5 de novembro, das 9h às 4h.

Ambas as vendas, realizadas em Penzance e online, começam às 10h. Encontre Detalhes completos de lotes e arranjos no site da Lay's Auctioneers.

Também na Divernet: Medos de separação para coleta de tesouros de naufrágios, Museu do Mergulho Secando precisa de apoio, Pioneiros do mergulho em naufrágios são celebrados na Cornualha, o dobro do dinheiro para moedas de naufrágios em Scilly