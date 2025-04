Trágico naufrágio do navio "mais seguro" encontrado no Lago Superior

O mais recente navio perdido a ser descoberto pela prolífica Sociedade Histórica dos Naufrágios dos Grandes Lagos (GLSHS) é o Reserva Ocidental – considerado por um tempo no século XIX um dos navios mais seguros dos lagos.

Ela desapareceu com o proprietário e membros de sua família na "Costa dos Naufrágios" do Lago Superior em 1892. Todas, exceto uma das 28 pessoas a bordo, estavam perdidas.

O navio a vapor de aço de 90 m foi encontrado cerca de 96 km a noroeste da base do GLSHS no Museu do Naufrágio dos Grandes Lagos, Whitefish Point em Michigan.

Membros da sociedade usaram sonar de varredura lateral de seu navio de pesquisa David Boyd para localizar o Reserva Ocidental no final do verão passado, embora a descoberta só tenha sido anunciada recentemente.

O naufrágio está longe da costa e partido em dois, com a proa apoiada na popa, além das profundidades normais de mergulho, em cerca de 180 m.

Imagem do sonar da Reserva Ocidental

Antigamente apelidado de “Inland Greyhound”, ele era considerado um dos navios mais seguros da região dos Grandes Lagos.

Entrando em serviço em 1890, ela foi uma das primeiras embarcações totalmente de aço da região, equipada para transportar cargas mais pesadas em velocidades mais altas do que seus rivais com casco de madeira - e encarregada de quebrar recordes.

Cruzeiro de lazer

Imagem histórica da Reserva Ocidental (GLSHS)

O navio era de propriedade do magnata da navegação, Capitão Peter G Minch, que decidiu misturar negócios com prazer e levar sua esposa, seus dois filhos pequenos e a cunhada com sua filha para aproveitar um cruzeiro no final do verão pelo Lago Huron até Two Harbors, em Minnesota. O navio estava em lastro, mas coletaria uma carga de minério de ferro para a viagem de volta.

No entanto, ao chegar à Baía de Whitefish em 30 de agosto, o tempo melhorou e o capitão Albert Myer, que havia trazido seu filho de 19 anos, ancorou para enfrentar o pior das condições adversas antes de navegar para o Lago Superior.

Neste ponto, o Reserva Ocidental foi pego por uma ventania e começou a se desfazer por volta das 9h.

Posto de direção (GLSHS)

Luz de circulação de bombordo (GLSHS)

Os familiares e a tripulação conseguiram embarcar e lançar os dois botes salva-vidas, mas um deles, de construção metálica, virou rapidamente e o outro, de madeira, conseguiu resgatar apenas dois tripulantes que estavam desaparecidos.

Dez minutos depois o Reserva Ocidental afundou, deixando os ocupantes do bote salva-vidas restante sozinhos na escuridão enquanto o vendaval persistia.

Um navio a vapor passou perto durante as próximas 10 horas, mas sua tripulação não conseguiu ver o bote salva-vidas, que não estava equipado com sinalizadores. Por volta das 7.30hXNUMX, ele chegou a uma milha da costa sudeste do Lago Superior, mas infelizmente virou nas ondas de lá. Apenas o timoneiro Harry Stewart sobreviveu à provação para contar a história

Mastro dianteiro quebrado (GLSHS)

Mastro de proa apoiado sobre o molinete de proa (GLSHS)

Um inquérito subsequente indicou que o construtor naval havia construído Reserva Ocidental usando aço contaminado que era quebradiço, tornando-o vulnerável à fadiga do metal. A tragédia levaria a padrões mais rigorosos para o uso de chapas de aço na construção naval dos EUA.

Imagem distante

O diretor de operações marítimas do GLSHS, Darryl Ertel, e seu irmão e imediato Dan estavam procurando o Reserva Ocidental nos últimos dois anos, e finalmente consegui uma marca no lado do porto David Boyd.

Eles estavam escaneando cerca de 800 m de cada lado do barco e a imagem distante era pequena, mas quando Darryl mediu a sombra, ela se estendeu para cerca de 12 m.

Suporte de cabrestante na borda da proa na área da proa (GLSHS)

Correntes de arco e âncora (GLSHS)

“Então voltamos ao topo do navio e vimos que ele tinha escotilhas de carga, e parecia que estava quebrado em dois, uma metade em cima da outra e cada metade medida com o side-scan de 150 pés [45 m] de comprimento”, disse Darryl Ertel. “Então medimos a largura e estava certo, então sabíamos que tínhamos encontrado o Reserva Ocidental. "

Um ROV foi implantado, localizando características como o sino do navio para confirmar a identificação inicial dos irmãos Ertel.

O naufrágio da Reserva Ocidental (Robert McGreevy / GLSHS)

“Cada naufrágio tem sua própria história, mas alguns são muito mais trágicos”, comentou o GLSHSdiretor executivo da Bruce Lynn. “Isso só reforça o quão perigosos os Grandes Lagos podem ser… em qualquer época do ano.”

