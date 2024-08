Navio do tesouro: Colômbia fala em pregos, não em ouro

O governo colombiano emitiu uma nova declaração sobre a tão esperada exploração das profundezas de mais de 600 metros de profundidade. San Jose, o navio do tesouro espanhol que se pensava transportar a carga mais valiosa já despachada do Novo Mundo para o Velho.

Diz que uma expedição recente “revelou um mapa de evidências arqueológicas nunca antes visto, expandindo significativamente o que era conhecido até agora”, embora o seu anúncio pareça estar a abrir caminho para o que poderá ser uma operação prolongada.

Sem mencionar o ouro e as esmeraldas perdidos que fizeram do naufrágio objecto de séculos de especulação, a declaração concentra-se nos desafios arqueológicos de estabelecer como o navio afundou.

O Plano de Ação Global para Saúde Mental XNUMX-XNUMX da San Jose foi a nau capitânia da frota espanhola Tierra Firme que, em 8 de junho de 1708, entrou em confronto com uma esquadra inglesa na costa caribenha da Colômbia na Batalha de Barú. Na época, estimava-se que carregava cerca de 11 milhões de moedas de ouro, 116 baús de prata cheios de esmeraldas, sete milhões de pesos e joias.

A expedição corsária britânica se envolve com o San Jose, pintado por Samuel Scott (Museu Marítimo Nacional)

O naufrágio do navio frustrou as esperanças do Comodoro Charles Wager de capturar o galeão e suas riquezas. De volta ao país, os comandantes ingleses foram levados a julgamento por permitirem a sua perda, enquanto os sobreviventes espanhóis da batalha foram interrogados igualmente de perto sobre como uma carga tão valiosa desapareceu.

Em documentos arquivados na Grã-Bretanha e na Espanha, os ingleses insistiram que o San Jose afundou após uma explosão interna, o que os absolveria da culpa pela sua perda, enquanto testemunhos espanhóis menos claros indicavam que o fogo da artilharia inglesa provavelmente teria afundado a nau capitânia.

Depois de anos de disputas jurídicas internacionais sobre propriedade, relatado anteriormente em Divernet, e até rumores de que o governo colombiano havia perdido as coordenadas do naufrágio, a expedição científica apelidada de “Rumo ao Coração do San Jose Galeão” teria começado no espaço de uma semana no final de maio.

A pesquisa foi liderada pelo Ministério da Cultura (Minculturas), pelo Instituto Colombiano de Antropologia e História (ICANH), a Marinha da Colômbia e a Direção Geral Marítima (DIMAR).

Cobriu uma área de 461,300 mil m² ao redor da parte principal do casco do galeão, equivalente a mais de 40 campos de futebol profissional. Não foram fornecidos detalhes sobre o tipo de veículos subaquáticos utilizados.

“Embora tenham sido detectadas concentrações de vestígios arqueológicos na área do naufrágio em 2022, a recente exploração permitiu caracterizar estas acumulações com maior detalhe e descobrir novos elementos isolados”, relatou o diretor-geral de assuntos marítimos, vice-almirante John. Fábio Giraldo Gallo.

Entre os achados que cita estão uma âncora, componentes estruturais do navio como anéis e um possível prego, além de objetos do cotidiano como jarras, garrafas de vidro e uma bacia.

Moedas de ouro do naufrágio de San José, de expedição anterior (Minculturas)

“A descoberta de novas concentrações de material arqueológico nos destroços do San Jose O galeão revela a complexidade de analisar esse acontecimento histórico desde o seu naufrágio”, disse Gallo. “Todos os elementos do navio estão sendo estudados, desde a popa até os mínimos detalhes.

“Cada nova descoberta abre cenários de pesquisa que permitem a formulação de hipóteses mais precisas sobre o seu naufrágio.”

Vida a bordo

“Acreditamos que existe a possibilidade de encontrar novos vestígios que ampliem as informações que obtivemos até agora em 2022”, disse a diretora da ICANH, Alhena Caicedo.

“Isso seria muito relevante para identificar aspectos importantes do que havia dentro do galeão e revelaria aspectos fundamentais sobre a vida a bordo, a forma como a tripulação estava disposta, o tipo de artefatos utilizados no navio e como as mercadorias eram retiradas de um local para outro.

“As informações podem ser muito variadas e qualquer uma destas descobertas nos dará um conhecimento inestimável em termos de técnica, arquitetura e usos dos objetos que estão atualmente no fundo do mar.”

Além do progresso arqueológico, a expedição também teria revelado um “ecossistema dinâmico” estabelecido em torno do naufrágio que atraiu espécies, incluindo um tubarão sem barbatana dorsal e um peixe-espada de águas profundas.

“Com base nas novas observações deste ano, tomaremos decisões sobre como continuar a missão em 2025 e 2026”, disse o ministro da Cultura, Juan David Correa. “Em outubro anunciaremos os próximos passos em 2025 nesta jornada ao coração do San Jose galeão."

