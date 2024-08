ONU endossa projeto WreckLife de Malta 

Mergulhadores descobrem o Machado Nórdico da Idade do Bronze #scuba #news #podcast



Esta semana no podcast, muitos artefatos subaquáticos, incluindo um machado recorde da idade do bronze e muitos encalhes de baleias recentemente, as baleias tiveram uma semana bastante difícil





https://www.scubadivermag.com/norwegian-celt-axe-dive-site-sparks-speculation/

https://www.scubadivermag.com/divers-big-glass-haul-in-bulgaria/



https://www.scubadivermag.com/this-is-huge-worlds-rarest-whale-washes-ashore/

https://www.scubadivermag.com/mass-pilot-whale-stranding-in-orkney-islands/





