Detetives de naufrágios descobrem navio a vapor armado torpedeado pela Primeira Guerra Mundial

Pesquisadores localizaram o que acreditam ser o naufrágio do HMS Stephen Furness, um navio a vapor armado da Primeira Guerra Mundial que afundou em 1 no Mar da Irlanda.

A descoberta faz parte do projeto “Rumo a uma Coleção Nacional” do Conselho de Pesquisa em Artes e Humanidades do UKRI (AHRC), uma iniciativa projetada para conectar coleções separadas em museus, galerias, bibliotecas e arquivos do Reino Unido em uma rede permanente.

Rastrear Stephen Furness apresentado em um dos cinco subprojetos: o de três anos, £ 2.9 milhões Águas sem trilha colaboração de 25 organizações do Reino Unido lideradas pela Historic England (HE).

Cartão postal com foto por Gibson mostrando o Stephen Furness

O navio a vapor de 88 m foi construído em West Hartlepool como um navio de passageiros para a Tyne Tees Steam Shipping Co., batizado em homenagem ao seu presidente e lançado em 1910 para transportar até 370 passageiros entre Newcastle e Londres.

O Stephen Furness tornou-se um navio a vapor armado de abordagem da Marinha Real quando a Primeira Guerra Mundial estourou, servindo na rota para Murmansk, na Rússia. A tarefa desses navios era impor bloqueios interceptando e abordando embarcações estrangeiras.

Ela estava indo de Lerwick para Liverpool para reparos em 13 de dezembro de 1917, quando foi avistada pelo submarino alemão UB-64 no Canal Norte, 16 km a leste da entrada do Lago Strangford e a oeste da Ilha de Man.

Um único torpedo a pegou entre a ponte e a chaminé, resultando em uma explosão na caldeira. O navio afundou em apenas três minutos, antes que seus botes salva-vidas pudessem ser lançados, causando a morte de 95 tripulantes e seis oficiais. Apenas 12 homens sobreviveram.

90m de profundidade

Dados de varredura de sonar multifeixe coletados pelo navio de pesquisa da Universidade de Bangor Príncipe Madog foi usado para analisar as dimensões de vários locais de naufrágios na região, e essas informações foram combinadas com recursos de arquivo, como os registros de guerra dos submarinos alemães.

O navio de pesquisa de 35 m Prince Madog (Universidade de Bangor)

A equipe também estudou simulações das condições de vento e maré no momento do naufrágio para rastrear os últimos momentos do navio, com base na dispersão de quatro corpos que foram encontrados bem longe, ao longo da costa do Norte de Gales.

Os resultados sugeriram que registros meteorológicos e modelos de previsão retrospectiva poderiam ser usados ​​com mais frequência para ajudar a localizar embarcações desaparecidas quando outras informações posicionais eram limitadas.

O naufrágio está a 90 m de profundidade e foi pensado anteriormente que era do navio de carga sueco Maja, torpedeado com a perda de nove vidas um mês antes do fim da guerra. Os pesquisadores agora acreditam ter localizado MajaRestos mortais de 's alguns quilômetros mais ao sul.

“A provável identificação do HMS Stephen Furness é um exemplo brilhante e comovente do potencial dos dados do patrimônio marítimo do Reino Unido e um testemunho da colaboração e do excelente trabalho de detetive da equipe da Unpath'd Waters”, comentou Barney Sloane, pesquisador principal da Unpath'd Waters.

“A herança marítima do Reino Unido é incrivelmente rica, e nosso projeto teve como objetivo explorar como podemos acessar, vincular e pesquisar essa herança de novas maneiras para criar novos conhecimentos e histórias. Este resultado é um exemplo notável de quão importante tal esforço provará ser.”

Mapa mostrando a localização do naufrágio, a posição registrada do U-boat no momento do ataque e onde os marinheiros sobreviventes foram resgatados (Universidade de Bangor)

Barreiras dissolvidas

“Esta descoberta notável demonstra o que pode ser alcançado quando as organizações de patrimônio cultural se unem para impulsionar o desenvolvimento de uma coleção digital inclusiva, unificada, acessível, interoperável e sustentável do Reino Unido”, disse Rumo a uma coleção nacionalA diretora do programa, Rebecca Bailey.

“Towards a National Collection é sobre conectar e abrir acesso ao patrimônio do Reino Unido – para todos, não apenas pesquisadores acadêmicos. Queremos dissolver as barreiras entre pessoas, coleções e pesquisas – grandes e pequenas, científicas e culturais, nacionais e regionais.

“Os quatro marinheiros que foram parar na costa do Norte de Gales forneceram uma oportunidade de usar uma análise científica inovadora para informar nossa teoria sobre o naufrágio. No entanto, é importante olhar para o quadro geral aqui; não importa onde o naufrágio do HMS Stephen Furness no final, esses eram quatro homens entre mais de cem que perderam suas vidas quando o navio afundou.

“É fácil se deixar levar pela emoção de procurar um naufrágio perdido, mas também é importante lembrar da tragédia humana que está inextricavelmente ligada.”

Outra vista modelada do naufrágio (Universidade de Bangor)

