Mergulhador de naufrágios Mazraani morre em expedição ao Atlântico

O famoso mergulhador técnico norte-americano Joe Mazraani morreu após um mergulho em um naufrágio no Atlântico, a mais de 300 km da costa nordeste dos EUA.

Mazraani, 48, residente em Nova Jersey, estava mergulhando com um grupo em seu barco Tenaz em 29 de julho, quando ele supostamente passou por uma emergência médica. Outros mergulhadores o ajudaram a voltar para o barco e tentaram medidas de salvamento, mas não conseguiram reanimá-lo.

O barco chegou a New Bedford, Massachusetts, na manhã seguinte, e a polícia estadual e local e a Guarda Costeira dos EUA estavam realizando uma investigação.

“Embora optemos por manter os detalhes privados, atualmente não temos motivos para suspeitar de erro do mergulhador ou falha do equipamento”, declarou a parceira de Mazraani, Jennifer Sellitti, em nome de sua empresa Atlantic Wreck Salvage and, sediada em Nova Jersey. Tenaz. “Todos os indícios apontam para uma emergência médica.”

O grupo estava mergulhando na extremidade leste do Georges Bank, bem conhecido entre os mergulhadores técnicos dos EUA, explorando um naufrágio não identificado que eles chamavam de “Big Engine Steamer”.

Expedições de naufrágios

Mazraani era conhecido como historiador marítimo e também como explorador de mergulho técnico. Nascido no Líbano, emigrou para os EUA aos 15 anos e se tornou advogado criminalista. Também era mergulhador desde meados da década de 1990, mergulhando em naufrágios ao largo de Nova York, Nova Jersey e Massachusetts sempre que possível.

Mergulhador de circuito aberto trimix e rebreather, ele também era capitão de barco licenciado e havia equipado o 14m Tenaz para exploração de naufrágios profundos.

Ele liderou expedições para mergulhar no U-550, o último naufrágio de um submarino alemão submersível no Atlântico Norte, e o Andrea Doria bem como participar de outras viagens a naufrágios profundos tão emblemáticos como o Lusitânia e os votos de Britânico, na qual ele foi creditado por localizar o sino em 2019.

Apenas algumas semanas antes da morte de Mazraani, o Tenaz a equipe fez uma descoberta significativa a 70 m de profundidade Andrea Doria, o navio italiano que afundou em 1956, recuperando um giroscópio repetidor de bússola de 1.5 m de altura na área da ponte.

Mazraani localizou o item preso no primeiro mergulho da expedição de 11 a 14 de julho, e ele e seu colega mergulhador Chris Ogden precisaram de quatro mergulhos trabalhando em um espaço fechado para retirá-lo e levantá-lo.

“Trazer este artefato à superfície teria sido impossível sem o trabalho em equipe e a tenacidade de Maz e Chris”, afirmou Salvamento de naufrágios do Atlântico. Os mergulhadores também encontraram uma vigia, uma luz e cerâmica bem preservada na viagem.

'Maior que a vida'

Tenaz expedições de naufrágios foram registradas nos livros Onde os mergulhadores ousam: a caça ao último submarino por Randall Peffer e Rasos Perigosos, Em Busca dos Navios Fantasmas de Cape Cod por Peffer e Eric Takakjian.

Joe Mazraani com Jennifer Sellitti (Defensoria Pública de Nova Jersey)

"Joe Mazraani era extraordinário", disse Sellitti. "Ele era gentil, compassivo e generoso. Um mentor e um aluno, um amigo, irmão, filho e parceiro."

“Seja navegando a bordo de um D/V Tenaz, mergulhando em águas profundas e perigosas, ou defendendo seus clientes no tribunal, Joe exigia o melhor de todos ao seu redor. Às vezes, ele exigia isso de mau humor, mas sempre exigia pelo exemplo.

Ele viveu cada momento intensamente, sem concessões. Ele não queria morrer fazendo o que amava – nenhum de nós quer. Ele queria sobreviver, envelhecer fazendo isso. Mas quando você vive no limite, às vezes o limite revida.