Mergulhadores de naufrágios homenageiam aviadores da Segunda Guerra Mundial de cada lado do Canadá

Dois naufrágios de bombardeiros da Segunda Guerra Mundial no Canadá foram comemorados por equipes de mergulho. Ambas as aeronaves caíram e afundaram em 1943, foram redescobertas em 2022 – e em cada caso apenas um corpo de suas tripulações de quatro homens foi recuperado.

Na costa oeste do Canadá, mergulhadores do Sociedade Arqueológica Subaquática da Colúmbia Britânica (UASBC) colocou uma placa de concreto de 90 kg em 9 de novembro para marcar o local a 26 m de profundidade de uma aeronave de treinamento da RAF que caiu no Pacífico perto da Ilha de Vancouver. Eles também recuperaram a bússola do navegador, que estava no fundo do mar, para conservação.

A bússola do navegador (UASBC)

O bombardeiro médio Handley Page Hampden P5433 da Unidade de Treinamento Operacional 32 da RAF decolou de um aeródromo da RCAF em Patricia Bay (que agora é o Aeroporto Internacional de Victoria) no final da tarde de 14 de março de 1943.

A tripulação era composta por dois australianos, o piloto P/O Allan Hunt e o navegador P/O Reginald Manttan, e os operadores de rádio/artilheiros canadenses P/O Grant Hall e o sargento Howard Piercy.

Um bombardeiro Handley Page Hampden (RAF)

O voo de treinamento de rotina tinha como objetivo permitir a prática de voar baixo sobre o Pacífico e, mais tarde, voar à noite, mas por volta das 5.30h450 a aeronave foi vista entrando em parafuso a uma altitude de XNUMX m e mergulhando verticalmente em Saanich Inlet. Todos os quatro aviadores morreram, embora apenas o corpo do P/O Hunt tenha sido recuperado.

Os restos amplamente espalhados foram descobertos em 2022 pelo mergulhador Lyle Berzins enquanto ele estava filmando polvos. Quando os mergulhadores do UASBC investigaram mais a fundo, encontraram hélices, um motor, trem de pouso, a bússola e solas de botas.

Roda de pouso (UASBC)

Hélice (UASBC)

A equipe precisou de uma pesquisa considerável para selecionar o Handley-Page Hampden específico entre os 104 que estavam estacionados em Patricia Bay durante a Segunda Guerra Mundial, porque nada menos que 2 deles caíram.

A equipe de mergulho da UASBC (UASBC)

Dizia-se que o bombardeiro médio bimotor Hampden adquiriu uma reputação de falhas de motor. Ele serviu nos estágios iniciais da guerra na Europa, operando principalmente à noite, mas foi aposentado pelo Comando de Bombardeiros da RAF no final de 1942, quando os bombardeiros pesados ​​quadrimotores passaram a ser preferidos para ataques. Veja um Modelo 3D de parte do local do naufrágio.

Caixa do bombardeiro

O naufrágio da aeronave no lado leste do país, um B-24 Liberator da Royal Canadian Air Force, está a 40 m de profundidade no Lago Gander, com 56 km de extensão, no centro da ilha de Newfoundland. Uma "caixa de bombardeiro" foi recentemente recuperada para ser exibida em um museu de aviação na cidade de Gander.

Um bombardeiro B-24 com a mesma marcação (Biblioteca e Arquivos do Canadá)

O bombardeiro, designado 589 D, caiu logo após a decolagem em 4 de setembro de 1943, também como resultado de falha no motor, matando todos os quatro tripulantes: o piloto Wing Commander JM Young, o líder do esquadrão John Grant MacKenzie, o oficial de voo Victor Bill e o aviador líder Gordon Ward. Apenas o corpo de MacKenzie pôde ser recuperado dos destroços invertidos por mergulhadores de capacete no momento do acidente.

A aeronave foi localizada por meio de sonar e ROV em 2022, seguida de exploração com mergulho autônomo. Sociedade de Preservação de Naufrágios de Newfoundland & Labrador (SPSNL) mergulhadores acompanhados por uma equipe de filmagem de documentário. Apenas as asas, fuselagem dianteira e trem de pouso puderam ser localizados, e mais tarde uma hélice.

Neil Burgess, presidente da sociedade, participou tanto do mergulho inicial quanto do recente, que ele descreveu à CBC como "o mergulho mais assustador que já fiz" devido ao tamanho do avião e à visibilidade ultrabaixa.

Caixa de controle do intervalo de liberação da bomba, encontrada no nariz aberto (Maxwel Hohn / SPSNL)

A caixa do bombardeiro, também conhecida como caixa de controle de intervalo de liberação de bomba, era presa ao nariz do avião apenas por fios. Ela caiu quando Burgess a cortou, reduzindo ainda mais a visibilidade, pois ele foi forçado a tatear no lodo para localizá-la – o que ele finalmente fez.

Mas ele enfatizou que o naufrágio foi tratado com “o máximo respeito”, sem nenhuma outra tentativa de perturbá-lo.

O departamento de arqueologia da Memorial University of Newfoundland estava limpando e conservando a caixa para exibição no Gander's Museu da Aviação do Atlântico Norte.

Também na Divernet: MERGULHADORES GREGOS ENCONTRAM DESTROÇOS DE AERONAVE DA LUFTWAFFE A 60M, 5 KM DE PROFUNDIDADE: ESTA É A AERONAVE ELECTRA PERDIDA DE EARHART?, BOMBARDEIRO JU-88 DA JUNKERS É A ESTRELA DO NAUFRÁGIO DO AVIÃO AEGEAN